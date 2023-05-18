«У меня дымились ноги»: как вахтовик на Камчатке выжил после удара током в 35 тысяч Вольт

Когда-то мужчина работал альпинистом. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Был обычный рабочий день – так вспоминает Евгений Марченко 17 сентября 2022 года, тогда на Камчатке его ударило током в 35 тысяч Вольт. Но как можно выжить после такого удара? Есть свои нюансы. О том, что произошло, как Евгений восстановился после реанимации и с чем столкнулся после – узнала «Комсомольская правда – Дальний Восток».

КАК ПРОИЗОШЕЛ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Вахтовик больше восьми лет работал альпинистом и брал заказы в разных регионах. Уроженец Уфы отправился в командировку с коллегами в поселок Мильково, там их ждала работа по антикоррозийной обработке на вышках электропередач. Проверили оборудование, прослушали инструктаж, приступили к делу.

Так проходил рабочий день до несчастного слуая. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Покрасили одну опору, ребята предложили отправиться на обед. А я захотел продолжить работу. Забрался на второе сооружение, на траверсы (выступающие части, где нет проводов). Как вдруг прошла электрическая дуга. Сам не понял почему, вдруг получил мощный удар в руку, разряд прошел до самых ног, и я повис на страховке. Потерял сознание на несколько секунд, открываю глаза, у меня дымятся ноги.

ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Коллега Евгения поднялся к нему. На тот момент вахтовик уже открыл глаза и даже смог попросить вызвать скорую. Мужчина не задел провода, а получил мощный разряд, грубо говоря, из воздуха. Возможно, только это повлиял на то, что пострадавший отделался травмами и остался жив. Ведь как известно, дотронуться до раскаленных проводов – то же самое, что подписать себе смертный приговор. Здесь же другой случай. Герой нашей истории родился в рубашке – он жив, говорит хорошо и быстро, ходит. Но вот рука...

До и после операции. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– В Петропавловске-Камчатском мне сказали, что специалистов-кистников в городе нет. У меня вздулась рука, говорили, придется ампутировать. Я решил бороться, поэтому добрался в Москву, а оттуда в родной город – в Уфу. Меня отправили в ожоговый центр, а затем в клинику, где и сделали реконструктивную кожную пластику. То есть, восстановили кожу лоскутом на сосудистой ножке. Я по сей день прохожу реабилитацию, операция и реабилитация обошлись в 400 тысяч рублей. Но пальцы до сих пор не сгибаются, держать ничего не могу. А компания, на которую я работал, не взяла на себя ответственность за производственную правду.

КОНФЛИКТ ИЗ-ЗА ДЕНЕГ

Так ли это, корреспондент «КП» попытался узнать у директора предприятия. Пока на звонки никто не ответил, но редакция всегда готова выслушать вторую сторону конфликта. Тем временем Евгений уверяет, максимальная сумма, которой ему удалось добиться от бывшего начальства – 22 тысячи рублей.

– Устал просить у него деньги. Хватит с меня этих унижений, я сказал, что обращусь к людям за помощью. Но пока не написал заявление в прокуратуру. Все деньги уходят на восстановление после несчастного случая. Я пока не могу работать, помогают друзья, родные и жена.

В сети уже шумят, что представители компании выплатили пострадавшему более миллиона рублей. Евгений же заявляет: это не правда. Точнее, указанная сумма, по его словам, – лишь затраты компании на командировку для всей бригады работников. Специалисты приезжали в Мильково на протяжении двух месяцев. Деньги уходили на аренду машины, жилья, перелеты туда-обратно.

– Я покрасил из 38 вышек 25. Один. А 25-ая стала роковой. Зарплата у меня вышла 150 тысяч. Но это же не миллион. И это выплата за работу, а не за удар током, – справедливо подмечает герой истории.

По словам мужчины, все, что ему сейчас нужно – это восстановиться. Нужно потерпеть еще одну операцию на руку и дорогостоящий курс реабилитации. Поэтому сидеть на месте он не хочет, ищет работу.

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