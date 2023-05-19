На Камчатке мать два года морила голодом дочь и била из-за плохих оценок в школе

Женщина издевалась над девочкой даже в присутствии родственников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Петропавловске-Камчатском страдания школьницы продолжались два года, а причиной бед оказалась собственная мать. Вскрылось, что жительница краевой столицы истязала свою дочку два года, сообщает «Комсомольская правда – Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

52-летняя мама унижала девочку, бранилась – в том числе в присутствии родственников. Как выяснили правоохранители, мотивом оказались отметки школьницы: за двойку нельзя было есть и даже спать. Домашние задания девочку заставляли делать по ночам. Такой подход к воспитанию, вероятно, оставит тяжелый след на психике ребенка.

Возраст ребенка редакции пока не уточнили. Остается неясным и то, с кем девочка останется теперь, возьмут ли девочку родственники под свое крыло. Мама, в свою очередь, если ее вина будет доказана в суде, может пробыть до семи лет в колонии. Штраф в компенсацию дочери может составить 300 тысяч рублей, прокуратура уже подала иск в суд. Жестокое обращение с несовершеннолетним, нанесение побоев, ненадлежащее исполнение родительских прав – пунктов во вменяемой женщине статье не перечесть.

«Комсомолка» обратилась в правоохранительные органы с намерением узнать, кто сообщил об истязаниях и как вышло, что девочка молчала два года. Трагедией обернулась подобная жестокость в воспитании в Приморском крае в 2018 году. Женщина убила приемную дочь за то, что та не хотела убирать комнату.

Если вы стали жертвой насилия или травли со стороны родственников или знакомых, можно обратиться на всероссийский телефон многопрофильной психологической помощи: 8-800-200-47-03

ОБНОВЛЕНИЕ

Как удалось выяснить «КП», девочке было 10 лет, когда мама начала над ней издеваться.

– На учетах в органах системы профилактики ни семья, ни ребенок не состояли, – сообщил источник в правоохранительных органах.

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