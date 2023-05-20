Япония пока не готова на такие радикальные меры, пишут в зарубежных СМИ. Фото: Сергей БАЛАНОВ

На рынке автобизнеса Дальнего Востока преобладает сегмент б/у. Таких продавцов – три четверти от всех. В ожидании и трепете перед саммитом G7, который стартовал в Хиросиме, мы решили спросить представителей рынка «Зеленый угол» во Владивостоке, снабжающего едва ли не весь ДФО подержанными «японками», как поживает бизнес и чего ждать. Повод – иномарки медленно, но верно катятся к эмбарго на ввоз в Россию, этого просят страны «Большой семерки». Текущие реалии и краткосрочные перспективы обсудили на радио «Комсомольской правды – Владивосток» (90.4FM) с продавцами со знаменитой «Зеленки».

Пока Япония не поддерживает идею о тотальном эмбарго, мол, уже введенных санкций для автобизнеса РФ достаточно. Корея, например, уже запретила ввоз запчастей и машин дороже 50 тысяч долларов. Однако ажиотаж перед потенциальным решением рынок ощутил.

– Есть просадка и в плане покупателей, и в привозе автомобилей. Можно было раньше ждать машину не больше трех месяцев, потом срок увеличился. Сейчас минимальное ожидание авто составит не меньше четырех месяцев. Предложения «сделать быстрее» – просто не ведитесь на это. Через какую-нибудь «Корею» никто ничего быстрее не привезет. <...> «Зеленый угол» в последнее время на слуху только у приезжих. Кто хочет покупать из местных – идут к частникам, – считают продавцы.

В общем, конкретного ответа на вопрос «что сейчас с рынком подержанных авто самого автомобильного города Дальнего Востока?» нет. Поверхностный, но правильный вывод один – его штормит.

– Рынок всегда в ожидании чего-то: либо покупателей, либо новостей. Обстановка в мире напряженная, и он, скажем так, в небольшой стагнации уже на протяжении года с лишним. Продажи очень сильно упали. Не из-за того, что люди не хотят покупать авто, допустим из-за отсутствия денег. Большинство просто ждут, ведь вдруг завтра машина подешевеет. В Приморье приезжает много людей, чтобы набрать автомобили и сохранить финансы, но они не понимают, что это так не работает. То, что еще год назад стоило 500 тысяч рублей, сейчас подорожало до 800-900 тысяч, а то и под миллион. Как бы не звучало, чтобы остаться с бумажками в кошельке, надо уже сейчас покупать более дорогие автомобили.

Прозвучали и мнения, что спрос на японские иномарки в связи с ажиотажем сейчас повышен – уровень качества у таких моделей всегда удовлетворительный, да и альтернатив у нас, дальневосточников, не так много.

Если вдруг примут…

Если вдруг G7 решит, что тотальному эмбарго быть, есть несколько сценариев. Как мы уже писали, некоторые эксперты предрекают что на проходные автомобили в Японии уменьшится цена, но конечная стоимость в России останется прежней. Связано это с тем, что упадет спрос, и увеличится цена за транзит. А что думают поставщики с «Зеленки»?

– Смотрите, у нас постоянно что-то запрещают. Уже нельзя ввозить авто дороже шести миллионов йен. Давят со стороны Америки, мол, применяйте санкции. Японцы и слушаются, но всегда находятся лазейки. Когда-то давно мы возили конструкторы, но ведь отказались от этого. Есть вероятность, что в этом случае государство вновь обратит внимание на этот формат, легализует, ГИБДД будет оформлять такие поставки – на законных основаниях. <…> Будут ввозить и китайский автопром. И японский никуда не денется. Повысится пошлина, введут новый налог. Но я не думаю, что эмбарго будет поголовным. Будут ремарочки – вот это можно, а это нельзя. Например, как запретить Toyota Land Cruiser – приморцу его нужно давать с рождения. Народный, известный автомобиль. Я такого не представляю.

Кстати, про народный выбор

Что покупают на «Зеленом рынке» сейчас? Да как всегда, хорошее за меньшее деньги, улыбнулись собеседники. У клиента появилось все больше и больше претензий к качеству, люди спрашивают подтверждающие документы, аукционные листы, техсостояние машины.

– Потребитель в Приморье стал грамотнее, подкованее. Это вызывает и раздражение, и уважение!

Мы спросили, что сейчас в приоритете у дальневосточников. Выбор, как оказалось, стал менее очевиден.

– Раньше я бы точно сказал: «Филдеры», «Приусы». Сейчас это может быть даже минивэн Toyota Noah, Honda Stepwgn. Теперь выбор среднестатического покупателя непредсказуем. Какое-то время можно было возить за 300 тысяч кей-кары [еще один вид компактного авто] из Японии, туда влезают два человека и ребенок, а цена поднялась до 1,25 миллиона рублей. Покупка у человека случайная, он не знает, чего он хочет. Другие ждут лучшего предложения и просто держат деньги дома, но вряд ли это произойдет. Иди и покупай.

Напомним, G7 начался в Хиросиме 19 мая и продлится до 21 мая. Последние новости касательно решений «Большой Семерки» – в отдельном материале.

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