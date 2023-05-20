Признать сделку недействительной: глава Тавричанки должен отдать джип и вернуть деньги в бюджет поселка

Ход и результаты рассмотрения искового заявления находятся на контроле в прокуратуре. Фото: Дарья НАУМЕЦ

За дорогостоящую покупку автомобиля стоимостью в пятую часть бюджета Тавричанки взялась прокуратура Надеждинского района. Сотрудник надзорного ведомства требует признать сделку незаконной, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Напомним, на днях стало известно, что глава Тавричанского сельского поселения Константин Плотников приобрел за 2 миллиона 100 тысяч рублей американский джип Ford Explorer 2013 года выпуска . Что немаловажно, сделали это за счет казенных денег через портал закупок. К слову, бюджет Тавричанки чуть больше 12 миллионов. Да и сама закупка была, отмечает прокуратура, подстроена так, чтобы только один человек смог выиграть аукцион.

Давайте поближе взглянем на требования, о которых «Комсомолка» уже писала. Итак. Авто обязательно должно быть черным, салон из белой кожи, а сидения – с подогревом «для комфорта водителя и пассажиров». Видимо, Константин Валерьевич собрался ездить в этом автомобиле с крайне теплолюбивыми господами.

Как было подчеркнуло раньше, и 20 мая отметила прокуратура, аукцион был сделан настолько «хитро», что в закупке мог участвовать только один человек. Жители края посчитали, что подобное требование было специально добавлено, чтобы купить джип у супруги местного авторитета, который сейчас находится под следствием. Этот факт «Комсомолке» подтвердил источник, близкий к ситуации.

Вечером 19 мая на новость отреагировал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

– Думаю, что главе Тавричанки необходимо было подумать о том, что куда потратить эти деньги. Я больше, чем уверен, что в ремонте нуждаются детские сады, школы, объекты культуры, дороги – все, что необходимо жителям. Джип это, как говорится, не предмет первой необходимости. [В поселении] есть та техника, на которой может глава передвигаться. И, конечно, такой вопрос не может остаться у нас не замечен, – записал видео к жителям региона Олег Николаевич.

Он также обратился к главам других муниципалитетов, где происходили подобные случаи. «Вы соизмеряйте уровень своих доходов с приобретением транспорта, на котором будете ездить, и всегда выбирайте сторону поселения», – жестко сказал глава.

Возвращаясь к нашему американскому джипу, отметим, что прокуратура предъявила к победителю аукциона и к МКУ «Хозяйственное управление администрации Тавричанского сельского поселения», которое и сделало закупку, требование – признать сделку недействительной и вернуть все на свои места

КСТАТИ

К слову, давайте посмотрим на доходы самого Константина Валерьевича, а также его супруги – Натальи Сергеевной. Данные взяты с сайта администрации Тавричанки.

Плотников. 2016 год – 2 миллиона рублей. 2019 год – 893 тысячи рублей. 2020 год – 1 миллион рублей. 2022 год – 1,3 миллиона рублей.

Плотникова. 2016 год – 207 тысяч рублей. 2019 год – 323 тысячи рублей. 2020 год – 415 тысяч рублей. 2022 год – 450 тысяч рублей.

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