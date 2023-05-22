Разорвала глаз и бок: во Владивостоке агрессивная овчарка напала на беззащитное животное

Хозяйка выгуливала злую собаку без намордника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Владивостока поделилась в социальных сетях страшным случаем. В районе ЖК «Изумрудный» агрессивная овчарка накинулась на ее шпица. Хозяйка выгуливала злую собаку без намордника, а во время нападения просто стояла и смотрела. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– У моей собаки рваная рана на боку, порван глаз. Перенесла тяжелую операцию, есть последствия. Девушка и ее молодой человек, которые являются хозяевами овчарки, не хотят нести ответственность за данный поступок и не считают себя виноватыми, – поделилась подробностями хозяйка пострадавшего шпица.

Она также рассказала, что плохо воспитавшая собаку пара отправила ее в полицию. Якобы там им выпишут небольшой штраф, а это максимум, который они заплатят за произошедшее. Поэтому жительница предупредила родителей с маленькими детьми об опасности, ведь собака может кинуться на кого угодно.

Об агрессивной овчарке также рассказала соседка: оказывается, собак у пары две. Их лай, вой и топот не прекращаются, шум продолжается и в позднее время.

– Разговаривать с ними бесполезно, квартиру они снимают. Их позиция: мы ничего не нарушаем, собак контролировать невозможно, а значит, этот шум законом о тишине не запрещен.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что недавно жители Уссурийска в районе Кирзавода проснулись посреди ночи от страшных криков. Оказалось, вопило несчастное животное. Неизвестный выбил собаке, которую подкармливали всем двором, последний зрячий глаз.

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