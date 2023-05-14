Ночью проснулись от страшного крика: в Приморье неизвестный со всей жестокостью набросился на беззащитную собаку и оставил ее слепой

Животному помогли в ветклинике. Фото: Фото: СОЦСЕТИ

В эти выходные жители Уссурийска в районе Кирзавода проснулись посреди ночи от страшных криков. Оказалось, вопило несчастное животное. Неизвестный выбил собаке, которую подкармливали всем двором, последний зрячий глаз. После этого, злоумышленник скрылся, в темноте удалось лишь заметить, что у него есть борода, рассказала зоозащитница Анна Родина «Комсомольской правде – Владивосток».

– Крики услышала моя мама. Она пенсионерка, побоялась выходить на улице к этому неадекватному человеку. Если он до такой степени избил животное, разве его что-то остановит? Пес в клинике, это мальчик, и теперь ему нужен особый уход, ведь он ослеп. До этого он не видел на один глаз из-за инфекции, а теперь и вовсе – сплошная темнота.

Местные и зоозащитница описывают дворнягу исключительно как доброго и ласкового зверя. Он никогда не кидался на людей, не лаял на детей и взрослых, просто жил. Вместе с ним по двору бегала еще одна собака – девочка. Возможно, он пытался ее защитить от агрессивного незнакомца, и это стоило ему зрения.

– К сожалению, никто не узнал того, кто его покалечил. Какой-то бородатый мужик. Если узнаем, напишу заявление на жестокое обращение с животными. Это в легком случае для него.

Как таковой клички у собаки нет, но ее могут заботливые и добрые хозяева, которые возьмут под опеку животное с такой тяжелой судьбой. Несмотря на произошедшее, дворняга все еще верит людям. Дает себя гладить, дружелюбно виляет хвостом. Чтобы приютить собаку, свяжитесь с Анной по номеру 8 924 420 13 55.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Скулил двое суток: спасатели вызволили из бетонного плена на Камчатке обезвоженного щенка

Щенок на Камчатке, зажатый бетонными плитами, выжил и обрел новую хозяйку (подробнее...)

«Герой с большим сердцем»: сержант полиции спас крошечного щенка, которого едва не загрызла свора собак в Приморье

Павел Мазур оказался в нужном месте, в нужное время и помог малышу остаться в живых (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.