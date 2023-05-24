В приморском заповеднике тигры соревновались в прыжках в высоту

Оба хищника – молодые отцы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В приморском заповеднике засняли необычные соревнования по прыжкам в высоту. А участниками стали два тигра, которые продемонстрировали свою ловкость и силу. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу Сихотэ-Алинского заповедника.

На территории всего заповедника обитает почти 30 тигров. У каждого самца есть своя «вотчина» до 1000 квадратных километров. Они тщательно охраняют свои владения, но иногда участки двух хищников все же пересекаются. И тогда наступает время соревнований. Одно из таких и засняла фотоловушка.

Сначала рекорд поставил тигр Т140. Своим поведением он сообщил сопернику, что ходит по участку. И, что самое главное, он оставил метку на дереве как можно выше.

Вот так тигр метит территорию. Фото: принтскрин видео.

Через час к этому же мечту пришел тигр Т127 и также оставил свой след на дереве.

Специалисты отметили, что оба хищника – молодые отцы. У каждого есть самка с тигрятами.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что невероятный снимок дальневосточного леопарда сделал зарубежный фотограф дикой природы Томас Виджаян. Кадр удалось получить зимой на одном из склонов в Хасанском районе из фотоукрытия.

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