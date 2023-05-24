Змея у вас в машине: специалист из Владивостока рассказал, что делать, чтобы не получить смертельный укус

Трогать змею нельзя даже палкой или другим предметом. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Приморском крае обитает 10 видов змей, 5 из которых ядовитые. Недавно жительница поделилась в соцсетях страшной находкой – змея заползла в автомобиль. Этот случай испугал приморцев, поэтому в эфире радио «Комсомольская правда – Владивосток» на волне 90,4FM начальник отдела подготовки населения главного управления МЧС России по Приморскому краю Денис Назаров рассказал, что нужно делать, если встретил змею.

– Чаще всего встреча со змей – это неожиданность как для человека, так и для самой змеи. Если все-таки заметил ползущее пресмыкающееся, что в первую очередь нужно предпринять?

– Первым делом, вы должны понять: если видите змею, то для вас она автоматически становится ядовитой, неважно, так это или нет. На змею не стоит нападать, махать руками и так далее. Когда вы выходите в лес, то следует закрывать щиколотки, должна быть соответствующая обувь. Если же вы встретили змею в городе, то не нужно как-либо устанавливать с ней контакт. Даже если змея раздражена, то она при первой же возможности попытается уползти.

– Бытует мнение, что нужно посмотреть в глаза, чтобы узнать, ядовитая она или нет. Что вы на этот счет думаете?

– В глаза у вас вряд ли получится посмотреть. Тут есть одно правило: у ядовитых змей четко выделяется голова от тела, то есть она больше. Например, у ужа она будет сливаться с телом, а у гадюки она будет явно выделяться в виде щита.

– Денис Михайлович, а вот верное ли мнение, что змеи никогда не нападают без предупреждения?

– Если змея раздражена, и вы не причинили ей какой-то вред, она постарается уползти, потому что человек для нее не считается кормом.

– Есть еще одно мнение, что мертвая змея так же может быть опасна, как и живая. Так ли это?

– Естественно. Даже мертвая змея будет ядовитой. Яд остается у нее на зубах. Поэтому змею самим без специалистов лучше не трогать.

– А что делать, если змея все же укусила человека?

– Возьмем в пример гадюку. Она для взрослого человека не смертельно опасна. У него могут появиться максимум аллергические реакции. Но в любом случае нужно обратиться в медицинское учреждение. Человеку нужно организовать покой. Положить его в горизонтальное положение, а также необходимо обильно пить воду, потому что это выводит яд из организма. Различные движения также нужно свести к минимуму, так как движения приводят к распространению яда по организму. Соответственно, если человека укусили в ногу, то ногу лучше привязать к другой ноге, чтобы пострадавший меньше ею шевелил. Если же укус пришёлся на руку, то ее стоит согнуть и зафиксировать на груди с помощью повязки.

– Все же мы должны за правило взять то, что любая змея ядовитая, ведь мы не можем точно знать, имеет ли она яд у себя в организме или нет. При обнаружении змеи у себя в машине, дома, где-нибудь еще, какова будет механика действии, что нужно будет сделать в первую очередь?

–В первую очередь надо позвонить в 112. Специалисты расскажут, что надо делать и выедут на место.

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