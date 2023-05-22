Ядовитая или нет? Во Владивостоке жительница обнаружила змею в машине

Змея забралась в красную Toyota Corolla. Фото: из соцсетей

Жительница Владивостока в социальных сетях поделилась страшной находке: в автомобиле она обнаружила заползшую змею. Теперь в комментариях приморцы гадают, ядовитая она или нет. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все произошла в новом микрорайоне, на улице Майора Филипова. Змея забралась в красную Toyota Corolla. Поделившаяся этим в соцсетях женщина поделилась, что еще не знает, что же делать с машиной. Ведь хладнокровное вполне может оказаться и ядовитым.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в черте города, на Нейбута, 45, во Владивостоке в объективы горожан попала огромная длинная змея, обвившаяся вокруг ветки дерева. Кто-то успокаивал особо впечатлительных жителей города, поясняя, что это безобидный амурский полоз.

И все же в Приморье обитает десять видов змей, пять из которых – ядовитые. Поэтому с этими животными всегда стоит проявлять осторожность.

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