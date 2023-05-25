Экстрадиция задерживается: осужденную за экстремизм уроженку Приморья не везут домой

София Сапега. Фото: социальные сети

Пресненский суд Москвы отложил до 1 июня вопрос о переносе во Владивосток слушаний по делу осужденной уроженки Приморья Софии Сапеги. В Белоруссии ее признали виновной за руководство экстремистским Telegram-каналом, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Дело в том, что в суд поступило ходатайство ФСИН о передаче осужденной России, однако судья постановила отложить заседание. Отметим, Сапега все еще прописана по адресу на острове Русский.

По последним данным, дело жительницы Белоруссии может быть передано в суд Владивостока. Ранее Генпрокуратура одобрила ходатайство осужденной об ее экстрадиции в Россию.

Софию Сапегу арестовали вместе с Романом Протасевичем после скандальной посадки рейса Афины – Вильнюс в Минске в мае 2021 года. Она публиковала персональные данные силовиков, за что была осуждена на шесть лет лишения свободы.

Напомним, девушка родилась во Владивостоке. По словам тети Софии, из Приморья она переехала еще совсем маленьким ребенком, поэтому следа в регионе после себя не оставила. Училась Сапега в Вильнюсе.

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