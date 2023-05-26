«Все с молчаливого согласия»: честный ответ о подростковом насилии не от взрослых, а от школьников

В Приморье можно получить круглосуточную психологическую помощь, как и в других регионах страны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приморский край захлестнула волна подростковой агрессии – новости о потасовках между детьми всплывали то тут, то там. К сожалению, речь совсем не о «небольшой вспышке» из-за весны. Психологи и социологи говорят, что подобные истории случаются регулярно, только мы редко о них узнаем: мол, закулисье подросткового мира сокрыто от взрослых. Так нужно ли вообще говорить о травле, буллинге и насилии среди детей – или не стоит создавать негативную новостную повестку? Спросить об этом мы решили отнюдь не экспертов, а школьников (попутно пообщавшись с психологом). Мнения и факты – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Разбор полетов

В эфире радио «КП» (90,4FM) побеседовали с учениками общеобразовательной школы №6, участники телестудии «Объектив». В студию прибыли Вера Боерчук, Таисия Кашкарева, Вероника Моставая. Начали с терминологии.

– «Буллинг» с английского переводится как «травля». Как вы для себя определяете эти слова? Это синонимы или нет?

– Лично для меня, буллинг – это про издевательства, которые ведутся на постоянной основе. То есть, непрерывно один человек или группа людей травят одного ребенка или группу детей, если мы говорим именно о школе. Самой популярной формой буллинга является «вербальный буллинг» – издевательства с помощью насмешек, колких выражений, либо каких-то оскорблений. Когда физическое насилие не применяется к жертве.

– Есть разница между подшучиваниями и издевательством. Как провести границу?

– Шутка должна быть смешной для всех. Если человеку, о котором шутят, это не нравится, то это уже не считается шуткой. Нужно понимать, кто перед тобой: ранимый или тот, кто может забыть через секунду. Все люди разные, и каждый воспримет эту шутку по-разному.

– Вы подтруниваете друг над другом в классе?

– Да, сразу скажу. Мы шутим друг над другом, но понимаем, что тот или иной человек не обидится.

– У меня был одноклассник, над которым подшучивали. Однажды в сумку парню положили кирпичи, отчего, когда он попытался ее поднять, ручки оторвались. Сам «пострадавший» смеялся.

– Скорее, это все-таки буллинг. Ведь это порча имущества. Даже если ему якобы было весело – скорее, могла быть защитная реакция. У многих бывает, что негативные ситуации воспринимаются с улыбкой.

– Честно скажу, мы потом всем классом ему пришивали ручки к портфелю.

– Вот хорошо, значит, вы исправились.

Беседа прошла в эфире радио «КП». Фото: Екатерина МАКСИМОВА

«Не такой, как все»

В беседе ребята отметили простые истины, которые мы в суете часто забываем. На неприятности, как правило, натыкается именно тот, кто больше других отличается от остальных.

– В чем, на ваш взгляд, основные причины травли в школах?

– Мне кажется, жертвой буллинга может стать любой. Чаще всего, это человек с любыми особенностями во внешности или характере. А еще тот, кто слабее, кто не может ответить обидчику.

Вот еще частая причина. В классе изначально знакомятся все вместе, а в сформированном коллективе новый ребенок чувствует себя дискомфортно, чувствует к себе повышенный интерес. Агрессоры могут воспользоваться уязвимым положением.

– В 8 классе к нам пришел человек, который четвертый год учился в восьмом классе. Кличка – Пушкин. У него уже были бакенбарды, то есть, новенький в школе. Ни у кого не было мнения, что надо над ним подшутить. Тот, кто посильнее, пытается самоутвердиться за счет других?

– Да, думаю, часто происходит именно это. Видимо, хочется себя «поднять» в глазах других.

Девушки считают, что буллинг всегда имеет причины. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Другой взгляд

– Не секрет, что так было и раньше – но не было так много общественных осуждений. Как считаете, почему эта тема стала такой болезненной, «горячей»? Виноваты ли соцсети, где стали появляться видео с избиением подростков на камеру?

– Знаете, думаю, буллинг может преследовать человека всегда – даже в рабочих коллективах. Соцсети – это самый популярный источник информации, и там часто психологи или новостные каналы освещают тему буллинга, поскольку с ним нужно бороться и пытаться устранить. И видео, которые попадают в интернет, показывают печальные последствия того, если мы не будем ничего делать. Ведь в сети много рассказывают о том, что такое агрессия, что она не возникает на пустом месте.

– Нужно ли реже говорить о буллинге, чтобы «не ворошить гнездо»?

– Я думаю, что тогда мы будем замалчивать проблему. Школьный буллинг везде присутствует.

– Тогда как стоит это освещать?

– Может быть, через школьных психологов, через новостные каналы. Дети могут впадать в глубочайшую депрессию, что нужно предотвращать. Травля это ужасно и имеет соответствующие последствия.

Доверие и еще раз доверие

– Вы упомянули, что агрессии не бывает неспроста. Нужно ли сопереживать обидчику? А давать сдачи?

– Ну, все случаи индивидуальные, иногда, наверное, можно договориться с обидчиками. Но травля ведь – это что-то долгое, постоянное, не просто так возникает. Если человек захотел тебя угнетать, просто так не выйдет с ним найти контакт. А если начать в ответ, то и сам можешь стать агрессором. Лучше всегда беседовать и вести решение конфликта с психологом. Ведь есть причины всегда: жестокость, например, часто возникает из-за семьи.

– Надо ли рассказывать взрослым о травле, агрессии или лучше оставлять среди своих?

– Ябедничать и поделиться своими проблемами – для меня разные вещи. Первое – рассказать взрослому абсолютные пустяки. Доску мелом измазал Петя – ну ерунда ведь. Если избил – это другое, этим нужно делиться. Это самая сложная, наверное, задача, которая стоит перед жертвой. Пострадавший может начать обвинять себя же, но это, конечно, неправильно. Негативные эмоции будут уходить из организма, если ребенок расскажет, поделится.

– Что лично вы рассказываете родителям?

– Много что. Как день прошел, как сходила в столовую, что было на уроке китайского. Мы ведущие телестудии «Объектив», я рассказываю маме и папе, что было интересного. Многие ребята, если возникла проблема, говорят «все нормально» и уходят в свою комнату. Часто слышу «мы вот с родителями поссорились, мы не разговариваем неделю». Спасение пытаются найти в каких-то других людях, если нет доверия к семье, нет какой-то доброй атмосферы.

– В завершение хочу спросить, можно ли искоренить буллинг в школе?

– Есть такое выражение, которое я хорошо запомнила. Не бойся врагов – они могут только убить. Не бойся друзей – в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных – они не убивают и не предают [цитата Бруно Ясенского - прим.ред.]. Именно с их молчаливого согласия все и происходит. Если все будут стоять в сторонке, никогда с этой проблемой не справиться.

Что думает эксперт

– Самое главное правило взрослых – нельзя говорить: «Сам справиться», «Это просто детские шалости». Если нет реакции классного руководителя, то надо обязательно идти к завучу, директору школы, потому что система образования знает и имеет алгоритмы работы в данной ситуации. Как правило, для родителя неожиданность, что его ребенок стал агрессором, и больше нужна помощь во взаимодействии с классом. Психотерапевтическая и психокоррекционная поддержка. Подчеркну: всегда оказывается помощь и тому, кто организовал этот буллинг, – добавила Анастасия Горохова, внештатный детский психиатр краевого министерства здравоохранения.

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