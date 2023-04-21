Все чаще в сети появляются видео с подростковыми драками. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вместе с приходом весны появилось все больше опасений родителей о том, чем занимаются их дети. Приморские соцсети внезапно начали «пестрить» видео, где подростки издеваются над своими сверстниками или же ребятами младше. В Большом Камне, когда толпа подростков накинулась на женщину, школьники запинали и заплевали ни в чем не повинную жительницу. Другая ситуация – 13-летняя ученица избила 11-летнюю в Октябрьском районе, снимая все на камеру.

Корреспондент редакции пообщался с психологами из АНО «Центр когнитивной психологии» Екатериной Шакирзяновой и медцентра ДВФУ Еленой Гараниной, чтобы узнать, почему же подросткам важно выкладывать глумления в интернет.

– Действительно ли участились случаи проявления агрессии у подростков? Или же мы, взрослые люди, не знаем о большей части подобных инцидентов?

Екатерина

– Важно понимать, что пубертат характеризуется значительными гормональными, социальными и психическими изменениями. Поэтому школьники всегда более уязвимы перед эмоциями, в том числе – гневом. Это вовсе не новая история, просто благодаря развитию технологий это происходит у нас «прямо перед глазами».

Елена

– Таких случаев всегда было достаточно много, ранее они были более скрытными, сейчас как вид самоутверждения это стало более заметным.

– По каким причинам дети и подростки могут напасть на сверстников? Встречались ли рассказы об этом в вашей практике? Как часто обращаются по теме буллинга в целом?

Екатерина

– Существуют факторы, которые могут увеличивать риск проявления насилия. Дети из семей, в которых оно происходит, чаще могут прибегнуть к такому поведению в будущем. Оказываясь в таком уязвимом положении, подросток часто не обладает навыками саморегуляции, не знает, как выражать свои эмоции, поэтому в ситуации стресса прибегает к более легкому способу. Кроме того, проявление силы может представляться ребенку удобным трамплином для повышения собственного авторитета в глазах сверстников.

В моей практике встречались как жертвы насилия, так и его авторы. Сейчас эта тема стала открытой, люди больше не боятся обсуждать ее, поэтому и дети, и взрослые, пережившие буллинг или желающие прекратить его совершать, стали чаще обращаться за помощью к психологам.

Елена

– Причины, которые приводят детей к такому поведению, связаны с отсутствием иных вариантов самоутверждения. Как правило, это характеризует слабых людей, которые испытывают давление в семье или других аспектах, таким образом они вымещают свою злость на менее сильных, по сравнению с ними, личностях.

Достаточно часто в своей практике я сталкиваюсь с темой буллинга. Преимущественно я работаю со студентами от 18 лет, и они нередко рассказывают про эпизоды длительного периода травли. О том, как это повлияло на их жизнь, психику, об отношении к себе и самооценке. Чаще всего издевательствами занимаются люди, которые чувствуют свою безнаказанность, находя себе объекты для насмешек, высмеивая других, они уходят от проблем.

– А что может повлиять на развитие у подростков агрессивного поведения?

Екатерина

– Важно понимать, что агрессия – это нормальное свойство, без которого человек не смог бы выжить как вид. Поэтому стремиться избавиться от нее неразумно и невозможно. О злости как о проблеме мы говорим, когда она становится дезадаптивной, то есть, причиняет вред окружающим или самому агрессору. Способность к эмоциональной регуляции не врожденная, этому нужно учиться, а ответственность за обучение ребенка этому должны нести взрослые, которые его окружают – родители, учителя и т.д. Но мы все чаще видим, как педагоги унижают или бьют учеников прямо в школе. Семья демонстрирует отстраненность, сама применяет насилие.

Елена

– Конечно, влияет невнимание родителей к жизни подростка, их эмоциям, проблемам. Очень часто я слышу от своих пациентов жалобы на то, что взрослые не интересовались их страхами и тревогами, какие-то переживания порой высмеивались. После такого они поняли, что не стоит ничем делиться, а надо все решать самим.

Однако бывает и обратная ситуация, когда внимания достаточно. Более того оно может выражаться гиперопекой. Из-за этого дети страдают от несамостоятельности, им ничего не разрешают. Своим агрессивным поведением они опять самоутверждаются, доказывая, что могут быть не только хорошими, но и делать абсолютно все, что хотят.

– Почему подросткам важно снимать свои издевательства над другими на камеру и выкладывать в социальные сети?

Екатерина

– Социальные сети уже давно часть нашей жизни, в них мы обладаем большей свободой. Это удобная и эффективная площадка для самопрезентации. И, если для ребенка считается нормой бить человека, то публикация этого в своем профиле – закономерный следующий шаг, который позволит показать свои «достижения» большему числу зрителей. В этом случае подобные ролики ничем не отличаются, например, от памятного видео из отпуска или фотографий экзотического блюда.

Елена

– Все из-за того же желания самоутвердиться. Подросткам важно, чтобы другие узнали, какие они крутые и могут нарушить нормы морали.

– Какие сигналы говорят о том, что подросток может проявить жестокость? И, самое главное, что же делать?

Екатерина

– Контактируйте со своим ребенком. Подростку нужно, чтобы родители его понимали и принимали, даже если он совершает ошибки или плохие поступки. Постарайтесь найти способ показать ему, что вы не прекращаете его любить, когда его действия вам не нравятся. При этом объясняйте, почему не одобряете их. Важно стать человеком, которому можно довериться. А также будьте примером взрослого, способного решать свои проблемы уверенно и ненасильственным путем.

Елена

– Если трудно поговорить с ребенком о его страхах и тревогах самостоятельно из-за отсутствия опыта, то тогда следует обратиться к специалисту – к школьному или детскому психологу.

Можно заметить, что что-то не так, когда меняется поведение детей, они становятся более агрессивными, огрызаются или становятся замкнутыми. Любые перемены должны настораживать родителей, даже если это они позитивные, например, излишняя веселость.