Битва рыбных гигантов: экс-чиновник Сахалина купил огромный порт в Приморье

В торгах участвовали несколько компаний. Фото: Иван МАКЕЕВ

Почти 3,464 миллиарда рублей было предложено московской компанией «Евразийский рыбный центр» за портовый комплекс на полуострове Назимова во Владивостоке. Главным выгодополучателем по итогам проведенного аукциона стал бывший вице-губернатор Сахалинской области Аркадий Пинчевский (ранее он сам проявил заинтересованность к активам). В дополнение к победителю в торгах участвовали еще пять компаний, среди которых ООО «НИКО» и ООО «Нико-Ойл ДВ». Последняя организация сделала предпоследнее предложение в размере 3, 407 миллиарда рублей, но проиграла, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Согласно торговому протоколу, «Евразийский рыбный центр» (который, согласно ЕГРЮЛ, контролирует Пинчевский) приобретает порт, включающий в себя три железнодорожные ветки протяженностью 1,5 километра в районе улицы Бархатной, причал длиной 302 метра, несколько зданий, инфраструктуру и благоустроенные площадки. Ранее это имущество находилось в федеральной собственности. Позже владельцем стала ФГУП «Дирекция по строительству в ДФО» управления делами президента РФ.

Портовый комплекс на полуострове Назимова. Фото: ГИС Торги

Напомним, что идея о создании инфраструктуры на полуострове Назимова была предложена еще в 2019 году в рамках проекта виртуальной биржи. Суть идеи заключалась в том, чтобы привлечь иностранные компании из числа стран АТР для торговли морскими биоресурсами. В феврале 2021 года администрация города распланировала участок в 140 гектаров под общественно-деловую застройку. Подготовленный проект для создания рыбного агрологического комплекса реализовывался ООО «Евразийский рыбный центр» совместно с Фондом специализированных программ поддержки, развития и стимулирования Управления делами президента РФ.

Аркадий Пинчевский, в свою очередь, занимается добычей крабов (ГК «Антей»), а также имеел долю в АО «Находкинский завод минеральных удобрений». С 2005 до 2010 год был заместителем главы Сахалинской области.

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