Было недостаточно доказательств, но помогли свидетели: на Камчатке раскрыли преступление 1997 года

Виновникам грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Камчатке Следственный комитет спустя 26 лет завершил расследование уголовного дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Преступление было совершенно 28 мая 1997 года, но были обстоятельства, которые мешали восстановить полную картину случившегося. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

О случившемся рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Камчатке. В 1997 году в Петропавловске-Камчатском у здания общежития на улице Космический проезд обнаружили бездыханное тело 28-летнего мужчины. Все признаки указывали на то, что смерть была насильственной, поэтому было заведено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.

Как рассказали корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе ведомства, после того, как началось расследование, его пришлось приостановить. Причиной стало то, что специалистам не удалось установить причастных лиц, а также собрать достаточное количество доказательств, чтобы выдвинуть обвинение.

Спустя 26 лет дело двинулось с мертвой точки. Изучая архивные записи прошлых лет, следователи возобновили расследование и организовали розыск подозреваемых. Выйти на след предполагаемых преступников, а помогли в этом показания новых очевидцев.

Специалисты собрали достаточную доказательную базу и задержали двух жителей Петропавловска-Камчатского, которые в итоге признали свою вину. По словам мужчин, они вместе с погибшим пили спиртные напитки в одном из местных баров. Но вскоре посиделки превратились в конфликт, без особой причины, судя по всему, всем в голову ударил алкоголь. Началась словесная ругань, которая вскоре переросла в уличную драку.

Камчатцы били своего товарища руками и ногами по жизненно важным органам, они нанесли ему не менее 19 ударов. Избитого мужчину перенесли к зданию общения, где он скончался от полученных травм, а подозреваемые скрылись.

Уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ передали прокурору для утверждения обвинительного заключения. Виновникам грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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