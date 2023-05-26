Спустя полвека леопарды вернулись в Уссурийский заповедник

Первыми «переселенцами» стали самец и самка двух лет. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В Уссурийском заповеднике случилось историческое событие. Спустя полвека туда вернулись леопарды, которые переселили из нацпарка «Земля леопарда» по проекту реинтродукции. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Программа реинтродукции заключается в том, что при помощи ученых леопарды переселяются в исторические ареалы. Долгое время дикие животные жили в «Земле леопардов», но теперь из-за роста популяции они сами расселяются в сторону заповедника. Чтобы они не пострадали, переходя через трассу Владивосток – Хабаровск, ученые им помогают.

Первыми «переселенцами» стали самец и самка двух лет по имени Leo 270M и Leo 284F. В состоянии сна их оставили в специальном вольере, которые затем они сами покинули. Сейчас за маршрутом хищников наблюдают с помощью спутниковых ошейников.

Так перевозили животных. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в Уссурийском заповеднике имени В.Л. Комарова, где несколько десятков лет не фиксировался дальневосточный леопард, создали сеть фотомониторинга для того, чтобы узнать, сколько же пятнистых кошек проживает на этой территории. Специалисты ФГБУ «Земля леопарда» разместили 60 фотоловушек.

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