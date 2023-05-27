Шестилетняя девочка погибла при падении квадроцикла с гаражей во Владивостоке

Место, откуда вылетел квадроцикл. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Трагическое ДТП с квадроциклом на проспекте 100-летия Владивостока унесло жизнь шестилетней девочки. Ее папа и сестра-близнец сейчас в реанимации, где врачи делают все для спасения их жизней. Происшествием занимается полиция, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Приморскому краю.

Трагедия произошла в пятницу, 26 мая, около 19 часов. 47-летний мужчина взял двух шестилетних дочек покататься на квадроцикле. Когда они ехали в гаражах недалеко от дома №153 на проспекте 100-летия Владивостока, произошло непредвиденное, отец не справился с управлением и… транспортное средство рухнуло со второго уровня кооператива.

Схема. Фото: УМВД России по Приморскому краю

На шум и крики прибежали проходившие мимо люди и жильцы близлежащего дома. Очевидцы поделились увиденным с Telegram-каналом «Сводка 25»:

– Из гаражей послышался грохот и крик, мы смотрели с окон, сквозь деревья нельзя было разглядеть, что произошло, и мы пошли туда. Картина была просто ужасная... Перевернутый квадроцикл, запчасти от которого разлетелись, двое девочек-близняшек и отец, – рассказывают владивостокцы. – Потом приехала скорая, одна из девочек была мертва, отца и другую дочь забрали на скорой. <…> Часам к 9 вечера приехала полиция, было много версий произошедшего, но самая «актуальная» – они вылетели со склона выше гаражей, и одна (мертвая) девочка упала прямо на голову.

Девочка погибла сразу. Фото: Telegram-канал @svodka_25

В полиции отметили, что выживших госпитализировали в реанимационное отделение одной из больниц города. Медики делают все, что в их силах, чтобы сохранить жизнь людям.

– По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия, приведшего к гибели ребенка, – добавили в пресс-службе ведомства.

Полиция завела уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Расследование дела контролирует городская прокуратура, отметила представитель надзорного органа.

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