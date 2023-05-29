Хищник скрылся в тайге. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Полосатый хищник напал на 26-летнюю девушку под Уссурийском – случай редкий, оттого и вызвал общественный резонанс. Как правило, амурские тигры избегают лишних встреч с человеком. История, произошедшая в селе Раковка, мало того что не типична, так еще и обросла разными версиями о том, что же действительно там случилось. Специалисты от конкретных комментариев воздерживаются – публикуем, что известно на 29 мая.

«Тигра увидела боковым зрением»

Начнем с того, как обстояло нападение. Согласно анонимному комментарию подруги пострадавшей, пара – 26-летняя Дарья Д. с мужем – вышли на опушку из ЗИЛа. Опасного хищника девушка заметила боковым зрением – предупредительного рева якобы не слышала. Тигр накинулся на Дашу, разодрал плечо, ударил лапой по голове, искромсал, раскрыла подруга пострадавшей, куртку со стороны спины.

По предварительным данным, девушка отбивалась, буквально держа хищника за клык. Муж в это время сообразил, что для защиты любимой мало что может противопоставить тигру: залез в ЗИЛ и наехал на хищника, чтобы отпугнуть. Сработало, последний ретировался. Дальше скорая, экстренная операция и госпитализация. Травмы серьезные.

Следы тигра найдены. Фото: Дальневосточный филиал центра «Амурский тигр»

Версии произошедшего в Приморье нападения тигра на девушку

Выше мы описали то, что, как рассказал редакции правозащитник из Уссурийска Максим Чихунов (который и опубликовал аудио) известно точно. Но других комментариев юрист не дал – народная молва уже разнесла всякие слухи, лучше дождаться мнения правоохранителей.

С этим, кстати, самое интересное. Согласно сообщению Центра «Амурский тигр», пара вышла искать собаку, заметила примятую траву и кровавые следы. Здесь уже можно было прикинуть, что впереди ждет опасность, но, как уточнили в центре, девушка пошла изучать находку, а дальше и вовсе проигнорировала рев тигра. Это, конечно, звучит странно: насколько храброй для такого поступка нужно быть? Так или иначе, специалисты уверены, что хищник не просто так был агрессивен: либо защищал добычу, либо был ранен.

Жители Уссурийска делятся догадками в соцсетях: многие бьют в грудь и говорят, что супруги в лесу оказались случайно – просто вышли по нужде. Тем не менее источники «КП», близкие к ситуации, уверяют, что правоохранители всерьез рассматривают другую версию, в которой виноваты прозаические мотивы мужа Дарьи. Он якобы охотник, который захотел взять трофей, узнав о лежке тигра.

Местные жители рассказали «КП», что на присутствие полосатого поблизости жаловались давно.

Что известно о состоянии пострадавшей от лап тигра под Уссурийском

Информации о здоровье Дарьи мало. К счастью, точно известно: она выжила после драки с тигром, состояние стабильное. Редакция обратилась в правоохранительные органы. Надеемся, скоро они прольют свет на произошедшее.

– Пациентка доставлена бригадой скорой помощи в Уссурийскую центральную городскую больницу. Состояние средней степени тяжести. Множественные укушенные раны. Врачи оказывают всю необходимую помощь, – рассказали «КП» в краевом минздраве.

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