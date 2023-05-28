В тайге в Приморье тигр едва не загрыз девушку

Жителям села Раковки рекомендуют не посещать леса. Фото: Иван МАКЕЕВ

Страшная ситуация произошла в Приморье. Амурский тигр набросился на девушку, которая искала собаку в тайге. Пострадавшую с ранами руки госпитализировали в больницу. О случившемся рассказали в пресс-службе центра «Амурский тигр». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

У жителей Уссурийского городского округа пропала собаку, которую они отправились искать на грузовом автомобиле. Примерно в 3,5 километрах от села Раковка в тайге они заметили примятую траву и чьи-то кровавые следы. Девушка вышла из машины, чтобы изучить находку.

Она прошла по пути, куда вели следы, и вскоре услышала рев тигра, однако проигнорировала его и продолжила идти, что стало роковой ошибкой. Полосатый хищник выскочи и напал на жительницу Приморья. Как итог – ее с многочисленными ранами руки госпитализировали, зверь же скрылся в тайге.

На месте происшествия работают сотрудники охотнадзора, которые выясняют все обстоятельства произошедшего и восстанавливают картину в хронологическом порядке. Специалисты предполагают, что тигр либо защищал свою добычу, либо был ранен, потому повел себя так агрессивно.

Жителям села Раковки и ближайших населенных пунктов рекомендуют не посещать лес.

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