Земли для детского отдыха осели в собственности миллиардеров

Ведомство подало пять исков в суд. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Прокуратура Приморья после обращения местных жителей обнаружили, что несколько детских лагерей во Владивостоке были незаконно приватизированы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в пресс-службе ведомства, при акционировании и приватизации пяти пионерлагерей организации последовательно заключили сделки, что позволило передать в частную собственность следующие учреждения: «Изумруд», «Юный Приморец», «Лесная Поляна», «Прометей», «Нептун».

Участок площадью в 2,7 гектаров бывшего лагеря «Изумруд», принадлежавший ранее одноименному заводу, перешел во владения компании «Эскадра», которая занимается на этой территории строительством жилого комплекса. Хозяин предприятия – застройщик Борис Поздняков, который покинул страну, и которого суд заочно арестовал по факту хищения земли.

Кстати, «Эскадра» также занимается строительством жилого комплекса и на территории бывшего лагеря «Нептун».

Лагерь «Лесная поляна» ранее принадлежал производственному объединению «Строитель». Теперь же участком в 7,8 гектаров владеет ООО «САДФО», учредителем которого является Ксения Колесников, а гендиректором – Дмитрий Дьяченко.

На месте лагеря «Юный Приморец» на Седанке появилась частная «Владивостокская международная средняя общеобразовательная школа». В феврале прошлого года здесь произошел пожар площадью в 1500 квадратных метров. После ЧП прокуратура организовала проверку.

Лагерь «Прометей» ранее принадлежал производственному объединению энергетики и электрофикации «Дальэнерго», сейчас, судя по данным ЕГРН, новый владелец земель – ООО СЗ «Тим-Групп Девелопмент».

После выявленных нарушений прокурор Приморья подал пять исков на нынешних собственников земельных участков и лагерей, чтобы признать их действия незаконными и изъять недвижимость в пользу Владивостокского городского округа.

Прокуратура Приморья проконтролирует результаты рассмотрения исков.

Возможно, с незаконным присвоением участков на территории лагерей связан Олег Пинский, которого задержали 10 апреля 2023 года. Он оказался вовлечен в ОПГ из 12 чиновников и юристов Росреестра и ППК «Роскадастр», которые с помощью фиктивных документов присваивали себе земельные участки. Редакция обратилась в пресс-службу прокуратуры за комментарием.

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