Первый успех федерального масштаба: что помогло пятилетнему приморцу победить в чемпионате страны по шахматам

Соревнования проходили в Костроме. Фото: предоставлено Александром Санаровым.

В Костроме прошло первенство России по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет. В отдельном зачете среди мальчиков 2017 года рождения и младше победу одержал пятилетний Богдан Калинин из Владивостока. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с тренером шахматной федерации Владивостока (клуб ChessTime) Александром Санаровым, чтобы узнать, что помогло мальчику стать чемпионом. Подробности – в материале.

Впервые Богдан пришел в клуб в январе 2022 года, когда ему было 4,5 года. По словам Александра, в начале пути у ребенка не было никаких трудностей, он никогда не капризничал и проявлял все свои способности.

Богдан пришел в клуб, когда ему было 4,5 года. Фото: предоставлено Александром Санаровым.

– По нему сразу было видно, что у него большой талант, что его ждет успех, только его нужно направить на нужный путь. Ему все всегда легко давалось. Он целеустремленный, добивается того, что хочет. Любит участвовать в соревнованиях и побеждать.

Соревнования – это всегда стресс даже для взрослого человека, и Богдан тоже ощутил небольшое волнение, но не из-за страха возможного проигрыша.

– Сама обстановка была немного напряженная. В одном зале выступали 550 детей, родителей в игровое помещение не пускали. Не удивительно, что Богдан волновался, но он поборол свое беспокойство и хорошо справился.

Тренер поделился, что стать победителем мальчику помогли чемпионский дух и трудолюбие – он быстро схватывает новую информацию и тренируется четыре раза в неделю: два в индивидуальных и два в групповых занятиях.

Одержать победу мальчику помогли чемпионский дух и тренировки. Фото: предоставлено Александром Санаровым.

Как наставник юного победителя Александр не мог не испытать положительные эмоции после того, как Богдан завоевал золото.

– Такие победы делают тренера счастливым и дарят незабываемые эмоции. В подобные моменты испытываешь огромную гордость и радость за своего ученика. Остальным своим ученикам хочу сказать, чтобы они никогда не сдавались, усердно тренировались, не боялись соперников. Успех приходит к тем, кто работает, не ленится и упорством достигает хороших результатов.

Собеседник отметил, что на местном, краевом уровне, Богдан – обладатель множества медалей и кубков, например, он одержал победу в чемпионате Владивостока до девяти лет, в первенстве Приморья занял второе место, а во Всероссийских соревнованиях «Кубок Камчатки» завоевал третье место. Так что это первый его успех в шахматах федерального масштаба.

У мальчика множество наград с краевых соревнований. Фото: предоставлено Александром Санаровым.

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