Не вижу, но слышу: как приморец взял золото в чемпионате России по пинг-понгу для слепых

Чемпионат проходил в Челябинской области. Фото: предоставлено Станиславом Пичуевым.

В Челябинской области завершился всероссийский ежегодный чемпионат по настольному теннису для незрячих. Участие в турнире приняла и команда из Владивостока. Спортсмен Станислав Пичуев впервые завоевал на этих соревнованиях «золото». Корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» мужчина рассказал, как проходят игры, а также поделился секретом своего успеха.

В чем отличия?

Сначала стоит рассказать, в чем разница между обычным настольным теннисом и пинг-понгом для незрячих. У стола есть высокие бортики и пластиковая сетка, внутри мяча есть специальные металлические детали, чтобы игроки могли ориентироваться на слух. Важно: на глаза спортсмены надевают специальные очки независимо от того, есть у них остаточное зрение или нет, чтобы все были на равных. Ракетки отличаются от привычных тем, что они продолговатые и прямоугольные, напоминают лопатки для переворачивания блинчиков.

Спортсмен впервые завоевал «золото» на чемпионате России. Фото: предоставлено Станиславом Пичуевым.

Представьте себе стол

Соревнования проходили в три отборочных круга, игроки делятся на подгруппы, в каждой из которых по четыре игрока. Чтобы пройти дальше, участникам необходимо занять место не ниже второго.

– Я прошел три таких этапа и оказался в финальной восьмерке, дальше мы соревновались каждый с каждым по круговой системе, то есть у меня было еще семь игр. Два дня длились состязания, я выиграл пять из семи, набрал большее количество баллов и оказался на первом месте.

Соревнования длились целый день – с 9 до 19 часов, но расписание строят так, чтобы был перерыв в час-полтора.

– Никто не уезжает без определенного места, то есть даже если человек не попал в финал, он будет бороться, например, за 40-ю позицию. Нагрузка большая, даже три игры в день – это уже прилично, потому что необходима высокая концентрация, тратится много сил и нервов.

Полезный спорт

Вернемся к тому, какой путь прошел наш герой. В детстве единственной проблемой со зрением у Станислава была близорукость, но примерно к 20 годам врачи диагностировали ему глаукому, из-за которого он постепенно начал слепнуть. Но мужчина отметил, что остаток у него есть, поэтому его нельзя назвать полностью незрячим, он слабовидящий.

Настольным теннисом наш собеседник начал заниматься девять лет назад, когда ему был 31 год.

В настольный теннис мужчина играет уже девять лет. Фото: предоставлено Станиславом Пичуевым.

– В 2014 году я вступил в общество слепых, где мне в мой день рождения и предложили попробовать этот спорт. Мне понравилось сразу и показалось очень интересным динамичным занятием, которое развивает скорость, реакцию и слух.

Первые три месяца была только одна трудность, а точнее сказать неприятность – отбитая рука. Как поделился Станислав, какое-то время в играх использовались плохие перчатки, из-за чего пальцы игроков были открытыми и страдали от ударов мяча.

Впервые за пять лет

За плечами Станислава большой опыт, так как для него – это пятый всероссийский чемпионат. Лучшим результатом его игр два года подряд было 15 место, но он признается, что в 2022 у него выдалось не очень удачное выступление – тогда мужчина занял 25 позицию.

– Чемпионаты проходят раз в год примерно в одно время. Только в 2020 году из-за пандемии проводился осенью, а обычно в апреле. Но конечно волнение есть всегда, в первом круге сразу столкнулся с сильными соперниками, поэтому переживал, но, когда попал в восьмерку, стало проще и я настроился на победу. Поддерживала меня моя девушка и по совместительству тренер Ольга Степанова, которая также участвовала в соревнованиях, она была со мной на всех играх.

Девушка и по совместительству тренер Станислава была на всех его играх. Фото: предоставлено Станиславом Пичуевым.

Когда Станислав узнал, что он одержал победу, испытал двоякие ощущения: с одной стороны, обрадовался, а с другой – не верил, что смог завоевать «золото», но для него и для других это стало настоящей сенсацией.

– Когда я закончил последний этап, все, чего мне хотелось, сходить в душ, поесть и лечь спать. Очень устал, так как выложился максимально. Задача на турнире была одна, попасть в восьмерку лучших, а затем и в первую шестерку, чтобы войти в состав сборной России.

Секрет успеха

Наверняка многим интересно, как же Станиславу удалось достичь такого результата. Мы секретов не раскроем: ему помогли упорные тренировки. До соревнований участники занимаются по три-четыре раза в неделю, а иногда и все пять. Причем они не только играют в теннис, но и выполняют гимнастические упражнения на гибкость суставов и связок, проводят разминку и отрабатывают движения.

Станислав пятый раз участвует во всероссийском турнире. Фото: предоставлено Станиславом Пичуевым.

Еще один немаловажный критерий – теоретические материалы в виде книг, статей и видео. И, конечно же, анализ своих ошибок и наблюдение за другими игроками.

– Соревновательный опыт с более сильными соперниками создает определенную базу. В прошлом году я ездил на два серьезных турнира после чемпионата России. Один был в белорусском городе Гомель, там совершенно другая школа, стиль игры. Потом посетил «Top twelve» в Москве, а в феврале этого года – соревнования в Челябинске. Везде ведь играют по-разному!

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