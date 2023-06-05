Все под пристальным наблюдением ученых: дальневосточные леопарды переехали в Уссурийский заповедник

Следующий этап проекта переселения запланирован на осень 2023 года. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Переселенные дальневосточные леопарды из ядра популяции в нацпарке «Земля леопарда» занимают новые участки в Приморье. Теперь пятнистым хищникам предстоит освоиться в Уссурийском заповеднике, они уже изучают следы друг друга и осматриваются, а за всем этим наблюдают ученые. Сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Земля леопарда».

ЛЕОПАРДЫ С «АКСЕССУАРАМИ»

Это первый в мире подобный опыт в рамках работы по сохранению популяции этих животных. Поочередный выпуск трех леопардов состоялся в Уссурийском заповеднике в конце мая в рамках программы возвращения животных в места, откуда они исчезли в прошлом. Два самца и одна самка стали первыми леопардами этих земель за последние 50 лет.

На хищников установили специальные спутниковые ошейники. Специалисты уверяют, эти «аксессуары» очень легкие и не мешают зверям во время охоты и передвижения. Через эти устройства ученые видят передвижение животных и следят за их поведением.

КАК ДЕЛА У ПЯТНИСТЫХ

– Согласно последним данным спутникового мониторинга первый выпущенный в заповеднике леопард (самка под номером Leo 284F) ушла на восток, затем обследовала всю южную часть заповедника. Она проявляет здоровую активность и часто перемещается, осматривая свой новый дом, преодолевает в среднем около восьми километров в день, что для этих животных является нормой, – рассказали в пресс-службе нацпарка.

Самцы Leo 270M и Leo 260M тоже проявили себя хорошо. Специалисты даже предполагают. Что первый леопард и самка могут в дальнейшем образовать пару. А пока хищники перемещаются по землям, которые изобилуют оленями.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Следующий этап проекта запланирован на осень 2023 года. Всего для восстановления ареала запланировано переселение не менее шести взрослых особей леопарда из нацпарка «Земля леопарда» в Уссурийский заповедник.

Специалисты заявляют, что долгосрочная цель проекта – формирование новой популяции численностью как минимум в 25 особей в историческом ареале в южной части Сихотэ-Алиня, в том числе в заповеднике.

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