Впервые в истории: в Приморье прошедшего реабилитацию дальневосточного леопарда выпустили на волю

Новым домом леопарда стал Уссурийский заповедник. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Спасенный в июле прошлого года леопард Leo 260M вернулся на свободу. Впервые в истории пятнистый хищник после успешной реабилитации был выпущен в дикую природу. Об этом рассказали в пресс-службе национального парка «Земля леопарда». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ведущие зоологи России из Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН и другие эксперты решили, что повзрослевший Leo 260M готов вернуться в дикую природу. Новым домом для него стал Уссурийский заповедник, где эти леопарды исчезли более 50 лет назад.

Leo 260M изъяли из природы летом прошлого года. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Leo260M стал третьим леопардом, которого переселили в Уссурийский заповедник в рамках проекта реинтродукции. В конце мая здесь поселились молодой самец Leo 270M и самка Leo 284F. Сейчас специалисты наблюдают за поведением трех диких кошек с помощью фотоловушек и спутниковых ошейников.

– Место выпуска леопарда имеет важное значение. Теперь эти хищники возвращаются в места, где их не видели десятилетиями. С начала века популяция леопарда выросла более чем в три раза, с 35 до 125 особей. Рассчитываем, что в процессе реализации проекта реинтродукции Leo 260M найдет себе пару и станет основателем новой семьи леопардов, – поделился директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк.

С начала века популяция леопарда выросла более чем в три раза. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Напомним, что Leo 260M спасли сотрудники «Земли леопарда» летом прошлого года. Истощенного котенка без матери нашли у границ нацпарка и доставили в Центр реабилитации МРОО «Центр «Тигр». Малыша пришлось изъять из дикой природы, ведь на его теле обнаружили раны, отдельные из которых были заражены паразитами. Хищнику оказали необходимую помощь, специалисты следили за его состоянием, а когда он подрос – проводили ему охотничьи «экзамены», в которых он показывал успехи.

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