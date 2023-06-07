Тайфун Гучол надвигается: в Приморье ожидают сильные дожди, грозы и град

В Приморье ожидаются сильные дожди Фото: Иван МАКЕЕВ

«Примгидромет» объявил штормовое предупреждение на сильные осадки. С 9 по 10 июня погода в крае сильно изменится, жителем стоит ожидать сильные дожди, грозы, а местами даже град. Синоптики рассказали, как связаны надвигающиеся осадки с тайфуном Гучол. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В связи с активизацией атмосферных фронтов утром и днем 9 июня и ночью 10 июня в южной половине и на восточном побережье Приморского края ожидаются сильные дожди с количеством 15-49 миллиметров за 12 часов и менее. Также будут идти локальные сильные дожди с количеством 50 миллиметров часов за 12 часов и менее. Ветер будет дуть 15-18 метров в секунду. На побережье порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду. В отдельных районах пройдут грозы, кое-где ожидается град.

Во Владивостоке в четверг погода также изменится. Преимущественно облачно, местами появится туман и морось. В конце дня возможен небольшой дождь. Усилится юго-восточный ветер, минимальная температура существенно не изменится, а максимальная понизится до +14…+17°C. Также в пятницу Владивосток окажется под воздействием фронтальных разделов. Будет идти дождь, временами сильный. Температура воздуха днем +13…+15°C. Порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду.

Образовавшийся в Тихом океане тайфун Гучол, углубляясь, продолжит смещаться на запад. 9 июня он начнет разворачиваться на север и северо-восток. Но на погоду Приморья он влияния не окажет.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что главный синоптик Приморья посоветовал жителям края готовиться к напряженному лету

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