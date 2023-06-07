Бездомные собаки стали меньше беспокоить жителей Владивостока

В 2022 году специалисты выловили 1138 собак. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уже второй год во Владивостоке по заказу мэрии сотрудники компании «Аристократ» отлавливают бездомных собак, которые беспокоят местных жителей. В рамках программы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат) поймали безнадзорных животных на улице Нейбута. Начальник управления городской среды администрации города Наталья Руденко рассказала об итогах и алгоритмах работы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По словам Натальи Руденко, в 2022 году «Аристократ» отловил 1138 собак, а с начала этого года – около 400. Все реже жители дальневосточной столицы жалуются на бездомных животных: если раньше в день поступало до десяти заявлений, то сейчас всего два-три раза в неделю.

– Данный метод – это лишь часть комплексного подхода. Необходимо совершенствовать законодательство, уже введено обязательное чипирование животных, и мы это всячески поддерживаем.

В 2023 году заключен контракт на отлов 1139 собак. Алгоритм работы специалистов следующий: мэрия оставляет заказ, указывает адрес, откуда поступила жалоба, эксперты выезжают на место, общаются с жителями и ищут животных.

Лакомствами сотрудники «Аристократа» заманивают собак в клетки-ловушки, затем животных отправляют в приют. Десять дней они проводят в карантинной зоне, после чего проходят стерилизацию и вакцинацию, отпускают их на 21 день.

Сотрудник компании «Аристократ», кинолог Елена Яковенко поделилась, что порой жители повторно оставляют заявки на уже стерилизованных собак, поэтому животных снова отлавливают и отправляют в приют, где на протяжении 15 дней за ними наблюдают.

– Составляем акт о мотивированной или немотивированной агрессии. Если за период наблюдения нет никакой агрессии, их снова выпускают в прежнюю среду обитания, в противном случае остаются на постоянное место жительство в приюте. Сегодня у нас находится 36 таких собак.

В конце 2022 года в приморской столице запустили проект «Животные города_В», который помогает разобраться с проблемами в области охраны и защиты животных. Подробности можно узнать в Telegram-канале или на сайте.

Напомним, что ранее во Владивостоке создали специальный чат-бот для отлова бездомных животных.

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