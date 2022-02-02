Во Владивостоке создали специальный чат-бот для отлова бездомных собак

Вся информация будет передана в администрацию муниципалитета Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во Владивостоке, после череды нападений безнадзорных псов на людей по Дальнему Востоку, создали чат-бот по отлову собак. Идея и реализация принадлежит Центру управления регионом. Так же в Приморье с недавнего времени действует режим повышенной готовности из-за участившихся несчастных случаев, связанных с бездомными животными.

В январе ЦУР зафиксировал более 250 обращений от жителей края на эту тему. По словам руководителя проекта Полины Степаненко, аналитики каждую неделю готовят отчеты для губернатора и главы города Владивостока по этому вопросу. Проблема на уровне региона решается комплексно.

Люди, которые заметят хвостатую стаю в своем районе могут написать об этом в чат. Нужно указать свой город, улицу и контакты. Для выбора предоставлены Владивосток, Артем, Находка, Партизанск, а также вкладка «Другое».

За одни только сутки в телеграмм-бот поступило 142 сообщения о беспризорных животных - впечатляющий результат. Сообщения из чата каждый час передаются напрямую ответственному сотруднику администрации для оперативного реагирования.

Статистика сообщений на момент второго февраля: Находка - 58, Владивосток - 57, Партизанск - 18, Артем - 9.

О том, какое решение данной проблемы видят зоозащитники, корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» поинтересовался у специалистов фонда «Друг Рич». Организация занимается отловом животных по методу ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Так же животным вешают на ушко чипы, во избежание повторного поступления в питомник.

- В среднем, собака в год приносит от 18 до 20 щенков. И так ежегодно, но если все будут стерилизованы, то нового потомства не будет. А старые особи, с их сложной жизнью, к сожалению, не обладают длительной продолжительностью жизни. Получается, что нового потомства не появится, а собачки, которые уже рождены, спустя определенное время, к сожалению, покинут нас. Это если коротко о том, какой стратегии по решению проблемы с бездомными животными мы придерживаемся, - рассказала управляющая «Друг Рич» Светлана.

По словам специалистов, метод ОСВВ показал себя, как единственный гуманный и работающий план действий. В городах-миллионниках за 7 лет работы в данном направлении численность собак с 7000 тысяч сокращается до 700. Это пример с Новгорода. Москва, Питер и другие города работают так же.

По поводу безнадзорных псов кипят бурные споры. При этом у зоозащитников и противоборствующих сторон есть точка согласия: необходимо постоянно напоминать об уходе за питомцами, а также не позволять выкидывать животных на улицу.

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