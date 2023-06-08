«Похоже на апокалипсис»: топ шокирующих видео потопа из-за мощного ливня во Владивостоке

Потоки воды сносят машины и людей. Фото: принтскрин видео.

Владивосток 8 июня оказался во власти буйствующей стихии: город затапливают ливни, машины и автобусы уходят под воду, а улицы сковали многокилометровые пробки. «Комсомольская правда – Владивосток» собрала самые шокирующие кадры и видео потопа.

Машины уходят под воду

На проспекте Столетия маршрутка ушла под воду прямо на дороге. Кадры последствий непогоды сняли очевидцы. Если присмотреться, можно заметить рядом с затопленной маршруткой еще одно авто, которое ушло под воду. Очевидцы сообщают, что идти по улицам невозможно, так как воды на дорогах по пояс. Выбираться из водяной ловушки пассажирам общественного транспорта приходится практически вплавь.

Жители справляются с потопом как могут

Непогода застала жителей врасплох. Синоптики предвещали тропические ливни 9 и 10 июня, но в итоге осадки настигли Владивосток раньше. Предприимчивые люди подошли к этому оригинально: кто-то попытался защититься зонтиком, а кто-то надел на ноги пакеты, пытаясь дойти до дома в потоп.

Люди также делятся, что уровень воды на улице уже доходит выше колен. Таким образом, скоро в городе и правда нечего будет делать без лодки.

Огромные потоки воды стекают с Суханова на Лазо.

Как добираться до дома?

Жители в ужасе из-за погоды, потому что теперь добраться до дома – миссия практически невыполнимая. Общественный транспорт с трудом передвигается по улицам, приморцы делятся что дворники у некоторых автобусов не справляются с таким напором и ломаются, пробки сковали весь Владивосток, а цены на такси взлетели до небес.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что пострадали не только дороги города, но и здания, которые также начало топить. В социальных сетях появилось видео, как в главном холе одного из университетов вода с потолка капает на пол.

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