Дождь обрушился на город раньше обещанного срока. Фото: принтскрин видео.

Мощнейший дождь нагрянул во Владивосток раньше обещанного срока. По информации синоптиков Примгидромета, непогода должна была обрушиться на дальневосточную столицу 9 июня, однако пришла она раньше – вечером 8 июня. Дороги города превратились в настоящие моря из-за дождевой стены, люди с трудом передвигаются по тротуару, потому что нет ни одного сухого пространства, а зонты так и норовят вылететь из рук из-за сильных шквалов ветра. Последствиями стихии жители активно делятся в социальных сетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Последствия ливня 8 июня 2023 года

Под удар стихии попали все районы дальневосточной столицы. Не прошло и часа, а улицы города уже ушли под воду. Одним из пострадавших районов стал центр Владивостока.

Огромные потоки воды стекают с Суханова на Лазо.

Затопило и район Эгершельд. После себя машины оставляют огромные брызги воды.

Из-за дождя дороги города в онлайн картах мгновенно окрасились в красный цвет, а пробки достигли девяти баллов. Напряженная обстановка наблюдается на Золотом мосту, от Сквера дружбы до Площади Борцов Революции, на Снеговой Пади, Первой и Второй Речке. Некоторые автомобилисты раздражены такой ситуацией, другие же нашли повод для шуток.

– Бесплатная автомойка.

Раздражены и пешеходы, которые из-за сильных пробок не могут дождаться автобусов. Причина их злобы в том, что резко подскочили цены на такси: так проезд от центра Владивостока до Второй Речки стоит 555 рублей, а до мыса Чуркин – 483 рубля.

На проспекте 100-летия Владивостока тоже творится настоящий хаос: под воду ушла маршрутка с людьми. По словам очевидцев, вода поднялась по пояс.

Кстати, пострадали не только дороги города, но и здания, которые также начало топить. В социальных сетях появилось видео, как в главном холе одного из университетов вода с потолка капает на пол.

Порывы ветра достигли 30 метров в секунду и в итоге сносит деревья, которые падают на машины.

Из-за упавших деревьев страдают машины. Фото: telegram-канал @dpscontrol_public.

Еще одно ЧП из-за ливня произошло на Аврорской. Улицу затопило до такой степени, что в «море» образовалась воронка, которая засасывает машины, почти по крышу ушедшие под воду.

Напомним, что во Владивостоке из-за непогоды городские власти ввели режим повышенной готовности, который будет действовать с 8 июня 18:00 до 13 июня 9:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Колбаса из мяса – миф или нет?

«Комсомолка» проинспектировала мясоперерабатывающий завод (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.