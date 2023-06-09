Во Владивостоке появится памятник медицинским работникам

Памятник станет символом Владивостока – города, в котором живут, учатся и трудятся люди столь важной профессии. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Совсем скоро возле Тихоокеанского медицинского университета во Владивостоке может появиться памятник медикам. Изготовят его по эскизу местного художника. Имя будущего мастера пока неизвестно. Выбрать победителя в конкурсе только предстоит. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Варианты будущего монумента покажут в центре современного искусства «Артэтаж», что на Адмирала Фокина, 25. Здесь с 16 по 23 июня пройдет выставка по итогам творческого конкурса «Памятник медицинским работникам Приморского края». В конкурсном отборе принимали участие как начинающие художники, так и опытные профессионалы своего дела. Все они представили свое видение профессии – образ врачей в скульптурных композициях.

Пока что имя победителя неизвестно. Его в торжественной обстановке объявят позже, перед закрытием выставки. И только потом по эскизу мастера специалисты приступят к созданию шедевра. Новый памятник станет символом Владивостока – города, в котором живут, учатся и трудятся люди столь важной профессии.

Почему выбор пал именно на медиков? С такой инициативой после пандемии коронавирусной инфекции выступила почетный гражданин Владивостока и Приморского края Светлана Морозова.

– Пандемия – это страшное явление. Я близко работала с медиками и видела, какой героизм они проявляли. Я считаю, что медики – это вторые люди на земле от Бога. Господь дает возможность жить, а они нас принимают и провожают. Кто стоит на страже здоровья? Конечно, медики! Я сама из семьи медиков и всю жизнь видела, как много и усердно трудилась моя мама.

Узнать имя автора лучшего эскиза можно будет 23 июня, до этого дня все работы будут представлены в галерее «Артэтаж». Центр современного искусства работает со среды по воскресенье с 10:00 до 19:00.

Кстати, во Владивостоке уделяют внимание не только серьезным монументам, но и шуточным памятникам. Так, например, в дальневосточной столице хотят установить скульптуру Бабы Яги. Выбрать местоположение будущей экспозиции предлагают гостям и жителям города.

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