Московская Баба Яга. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Владивостоке хотят установить скульптуру Бабы Яги. А вот выбрать, где именно появится известный сказочный персонаж, предлагают жителям города, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на мэрию.

Опрос проводится до 13 июня на портале Госуслуги «Общественное голосование». Сойти со страниц детских книг русская ведьма успела уже во многих других городах страны. Во Владивостоке на выбор «проживания» старушки предоставили четыре территории. Это пешеходная зона улицы Адмирала Фокина, сквер Театральный (две локации) и пешеходная часть в районе улицы Светланской, 15.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как во Владивостоке установили памятник первооткрывателю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву и его дочери Наташе. Теперь известный путешественник «сидит на лавочке» в сквере музейно-выставочного центра Государственного объединенного музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева.

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