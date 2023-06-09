Миллион за изуродованную Мими: история цвергпинчера с сосками на лапах получила продолжение

Хозяева несчастного животного наняли адвоката. Фото: goldenmost.ru.

Поход в одну из ветеринарных клиник столицы Приморья обернулся адом для владельцев собаки породы цвергпинчер. На седьмом году жизни любимца хозяева обнаружили на лапе у Мими опухоль неизвестного происхождения, с чем и обратились к врачам. На выходе они получили изуродованное животное и теперь требуют вернуть им деньги за неудачную операцию, а сверху – один миллион рублей за причиненный моральный вред. Однако в клинике придерживаются другого мнения. В подробностях истории разбирался корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток».

Вопиющая история произошла еще в мае 2023 года. Ветеринары взялись за удаление опухоли на лапе у шестилетнего цвергпинчера. Уже тогда владелице было известно о том, что, возможно, часть кожи для пересадки возьмут с другой лапы. Однако, когда женщина приехала забирать Мими, перед ней предстала ужасная картина – исполосованная собака, у которой, по неизвестной пока причине, на ноге оказались… соски с живота.

В клинике заверили, что подобного рода «косметологическая операция» была необходима при сложившихся обстоятельствах, да и вообще все сделано по современной заграничной технологии. У хозяев разрешения на пересадку сосков на лапу, к слову, не спрашивали. Как говорит адвокат семьи Валерия Щирская, которая уже взялась за это дело, владельцы Мими никогда бы не согласились на подобное.

Адвокат Валерия Щирская.

Когда претензия оказалась в клинике, с правозащитницей связался адвокат «обвиняемой» стороны.

– Она предложила мне урегулировать спор – бесплатно удалить соски собаке либо вернуть 20 тысяч рублей (деньги за операцию по удалению опухоли). И на этом все, – рассказала Валерия Щирская.

Возникает вопрос: почему этого не сделали сразу?

Тем временем, адвокат уже успела пообщаться со специалистами и профессорами, чтобы узнать их профессиональное мнение по поводу проведенной операции и пересадки кожи. По утверждениям Валерии, все врачи буквально в один голос трубят о том, что необходимости так кромсать собаку просто не было.

– Еще сказали, что такие швы, которыми зашивали животное, накладывают обычно на трупы. Врачи считают, что эту рану вообще можно было оставить открытой, и она бы сама затянулась. Либо, как изначально предложили хозяйке, кожу могли взять с внутренней стороны второй лапы. Как раз на это владелица Мими согласилась. О чем-то другом ее просто не предупреждали и не спрашивали. План лечения не был согласован, и непонятно, на каком основании в клинике самостоятельно приняли это решение.

Мими до операции. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Кстати, о швах. Снимали их уже в другом лечебном учреждении, хозяйка попросту не позволила больше издеваться над своим животным. После этого у собаки воспалились соски – те самые, на лапе. Уже в другой ветклинике врачи сообщили, что, если ситуация ухудшится, лапу, возможно, придется ампутировать. Конечно, это новость стала ударом.

Теперь семья требует справедливости и возмещения ущерба. Сумма, которую хотят хозяева, складывается из нескольких пунктов: 20 тысяч рублей – цена операции по удалению опухоли, шесть тысяч рублей – деньги, которые заплатили за снятие швов в другой клинике, а также компенсация морального вреда – один миллион рублей.

– По сути, собака стала инвалидом, – объясняет такое решение владельцев Мими адвокат.

Между тем в пабликах в Telegram появилось сообщение якобы от главврача ветеринарной клиники. Скриншот переписки прилагается. Редакция пыталась связаться с лечебным учреждением, но пока безрезультатно. Мы все же надеемся на комментарий второй стороны в ближайшее время, а пока продолжим следить за развитием ситуации.

Обращение ветеринарного врача клиники. Фото: Telegram-канал t.me/newsvlc.

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