«В море плавают медведи»: туристы в Приморье повстречали купающегося медвежонка

Хорошо, что к нему не присоединилась мама-медведь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приморье чего только не встретишь: и тигров, и удивительных краснокнижных птиц и даже купающихся медвежат! Туристы в социальных сетях поделились милым видео с малышом, который плескался в воде. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Встреча произошла в Лазовском районе, куда компания людей приехала отдохнуть. И пока они располагались, заметили медвежонка, который перебирал лапами в воде и покорял морские просторы. Туристы поспешили заснять находку.

Они также запечатлели момент, когда медвежонок вышел на берег и тоже заметил людей. За ними он принялся с интересом наблюдать из-за густой травы. Кажется, его встреча также удивила. Хорошо, что к нему не присоединилась мама-медведь.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что жители города, прогуливающиеся 10 июня на пересечении улиц Лазо и Светланская, заметили над головами небольшую хищную птицу.

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