Хищных птиц заметили в центре Владивостока

Пустельга обыкновенная. Фото: Евгения ГУСЕВА

Ясное субботнее небо над центром Владивостока разрезал звучный прерывистый визг, похожий на звук тревоги. Жители города, прогуливающиеся 10 июня на пересечении улиц Лазо и Светланская, заметили над головами небольшую хищную птицу. На первый взгляд можно подумать, что это был редкий краснокнижный сапсан, однако орнитологи утверждают, что это другой пернатый рода Сокол, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Ряд экспертов независимо друг от друга сказали, что птица слишком крупная для сапсана – самой быстрой в пике птицы в мире, а хвост – длиннее. При этом, отметим, голоса у мелких соколов довольно похожи, но ближе всего звуки, которые слышно на видео, можно отнести к следующим видам пернатых: чеглок, пустельга, кобчик.

Специалисты предположили, что владивостокцы встретили пустельгу – родственника сапсана. А точнее – соколиную пару.

Судя по всему, речь идет об обыкновенной пустельге, которая обитает в Европе, Азии и Африке. В последнее время птица все чаще появляется в городах, поселяясь в непосредственной близости к человеку. Для того чтобы найти себе пропитание, хищники должны улетать подальше от каменной застройки, а питаются они, к слову, мышами. Было бы неплохо, чтобы они начали охотиться на городских крыс.

И еще интересный момент – в 2002 году пустельга (ударение на последний слог) была символом Союза охраны птиц России – общероссийской экологической общественной организации, которая занимается сохранением видового многообразия, численности и мест обитания диких птиц России.

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