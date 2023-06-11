Звезда сериала «Универ» передал привет Владивостоку и пообещал приехать осенью

Анастасия рассказала, что давно знакома с актером. Фото: принтскрин видео.

Блогеры из Владивостока отправились на форум центра Insight People. Там известная приморская русалка Анастасия Слободчикова пообщалась с Александром Мартыновым, звездой ТНТ. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На своей странице русалка выложила историю, где актер передал Владивостоку большой привет и пообещал приехать уже осенью. Анастасия рассказала корреспонденту «Комсомолки», что Александр Мартынов сейчас ведет для участников форума курс актерского мастерства:

– Мы с Александром уже давно познакомилась. Сейчас Александр ведет для блогеров, которые участвуют в форуме, учебу.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что знаменитая на всю страну русалка из Приморского края решила продать свои волосы. Сумму девушка озвучила немаленькую – 500 тысяч рублей.

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