Русалка из Приморья решила продать за полмиллиона самое дорогое, что у нее есть

Русалка прославилась на всю Россию. Фото: Татьяна ХОДОВА.

Знаменитая на всю страну русалка из Приморского края решила продать свои волосы. Сумму девушка озвучила немаленькую – 500 тысяч рублей. Почему Анастасия Слободчикова захотела расстаться с роскошной шевелюрой, и откуда взялась такая сумма – читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Объявление девушка разместила на одной из своих страниц в социальных сетях. И если сначала может показаться, что это всего лишь шутка или обычный ролик для привлечения внимания, то это не так. Анастасия действительно решила попрощаться с волосами, которые, как она сама говорит, помогают ей держать связь с космосом. Это, кстати, одна из причин, почему стоимость достигает такой действительно «космической» цены.

Длина шикарных русых волос – ниже бедра. Безусловно, такая красота притягивает взгляды, причем не только женские. Так почему же русалка решила так кардинально сменить имидж? Настя говорит, что самая главная причина – дискомфорт.

– Я решила их обрезать, потому что я немного устала от длины. У меня она уже экстремальная, и это при том, что я высокая. Мне это доставляет неудобство: например, в повседневной жизни я могу сесть на свои волосы, либо кто-то другой может облокотиться на них, бывало, когда сижу на пуфике, люди наступали мне на волосы, когда проходили мимо. Да много разных ситуаций. Я из-за этого не могу ходить с распущенными волосами. И поэтому я подумала, что было бы неплохо отдохнуть от длины. Раньше для меня это было страшным сном из-за одного случая в парикмахерской, но теперь я насытилась длиной и решила, что волосы потом снова отрастут.

Волосы достигли экстремальной длины. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Сначала в планах продавать волосы не было. Но потом Анастасия решила, что просто выбросить в урну такую красоту, о которой мечтают многие женщины, – это преступление. И тогда русалка подумала, что шевелюру обязательно нужно пристроить «в добрые руки» и за дорого.

– Почему дорого? Потому что это не просто волосы, а волосы русалки. Мои волосы достойны этого. Я чувствую себя счастливым человеком, постоянно наслаждаюсь природой, соединяюсь с ней, вижу много прекрасного. В принципе, моя жизнь состоит из прекрасного и добрых дел. А так как волосы я ношу на себе, то они это все «видят». Я считаю, что они наполнены и насыщенны вот этой доброй энергией.

Приятным бонусом к «волшебным» волосам идет их ухоженный внешний вид. Кроме того, волосы имеют натуральный цвет, который девушке подарила сама природа. Все это тоже заслуга Анастасии, которая прилагает к этому максимум усилий – правильное питание изнутри и снаружи, хороший уход за волосами.

– Если сложить все это вместе, как раз получится та самая сумма, которую я озвучила – это деньги, потраченные за все годы ухода за волосами. Я пользуюсь только люксовыми средствами, правильно питаюсь – в основном овощи и фрукты, белок, чистое раздельное питание.

Когда девушка только разместила свое объявление в социальных сетях, в ее адрес посыпалась масса вопросов.

– Многие пишут, что я лишусь здоровья или стану несчастной, потому что отдам свою энергетику. Я в это не верю, как медик, я знаю, откуда у нас все же берется здоровье. В эти приметы, которые мне пытается навязать общество, я не особо верю, – подытожила русалка.

Анастасия Слободчикова очень часто удивляет, а порой даже шокирует публику. Совсем недавно девушка искупалась в море во время аномальных морозов. В конце января температура воздуха в Приморье упала до 40 градусов мороза, но местную русалку это не остановило: девушка пробежалась в купальнике по льдинам вместе со своей собакой, понежилась в море, читая новости на телефоне, и «позагорала» на берегу.

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