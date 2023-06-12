Прожить одну жизнь – спасти тысячу: во Владивостоке открыли памятник людям героической профессии

На церемонии оркестр МЧС исполнил гимн страны. Фото: Яна АСТАХОВА

12 июня во Владивостоке, как и во всей стране отмечают День России. В этот праздник в столице Приморья торжественно открыли памятник пожарным. Церемония состоялась в сквере, носящем гордое название «Пожарных и спасателей», расположенном на Енисейской, 24.

Монумент стал воплощением признания и благодарности специалистам, которые каждый день рискуют своими жизнями, чтобы спасать других. Он выполнен скульптором Петром Бобровым, отражает мужество, самоотверженность и профессионализм пожарных.

Среди участников церемонии открытия памятника были Сергей Грызыхин, главный федеральный инспектор по Приморскому краю, Дмитрий Мариза, заместитель председателя правительства Приморского края, мэр Владивостока Константин Шестаков и Роман Чурсин, начальник главного управления МЧС России по Приморскому краю и протоиерей Игорь Талько.

Монумент стал воплощением признания и благодарности специалистам. Фото: Яна АСТАХОВА

Скульптура служит не только напоминанием о доблести пожарных, но и является символом отваги всех спасателей. Глава города, Константин Шестаков, подчеркнул важность деятельности службы МЧС во Владивостоке. Он особо отметил работу профессионалов своего дела во время непогоды, из-за которой в городе несколько дней назад был введен режим ЧС.

Константин Шестаков. Фото: Яна АСТАХОВА

– В любой ситуации, связанной со сложными вызовами и проблемами, всегда локоть к локтю с муниципальными служащими находятся сотрудники МЧС. Спасатели непрерывно стоят на страже и первыми реагирует на все вызовы, которые встают перед городом в непростое время.

Начальник Главного управления МЧС России по Приморскому краю, Роман Чурсин. Фото: Яна АСТАХОВА

Начальник Главного управления МЧС России по Приморскому краю, Роман Чурсин, рассказал журналистам о героизме спасателей.

– Профессия пожарного заключается в героизме. Ведь заступая на дежурство, ты не знаешь, что может произойти в любой момент. В самых сложных условиях пожарный должен принять правильное решение для того, чтобы спасти человека. А спасение человека – это главная задача. Очень символично, когда бойцы МЧС спасают детей во время пожаров, а потом ребятишки дарят игрушки своим героям.

Также начальник поведал «КП-Владивосток» об особенностях службы пожарных на территории края.

– Приморье подвержено рискам природного и техногенного характера. Наши пожарные реагируют не только на техногенные пожары, но и на множество других чрезвычайных ситуаций. Они ежедневно тренируются, совершенствуют свои навыки, повышают боевой уровень. Постоянно идет переоснащение и дооснащение новыми образцами техники и вооружения. Мы стараемся популяризировать профессию пожарного. В крае работает Дальневосточная пожарно-спасательная академия, которая выпускает молодых лейтенантов. В средних школах сформированы кадетские классы, после выпуска из школы ребята поступают в наши профильные ВУЗы и в дальнейшем связывают свою судьбу с профессией спасателя.

Скульптура служит символом отваги спасателей. Фото: Яна АСТАХОВА

Во время церемонии открытия памятника был поднят государственный флаг Российской Федерации, а оркестр МЧС исполнил гимн страны.

Протоиерей Игорь Талько, в своей речи обратил внимание на название памятника «Прожить одну жизнь – спасти тысячу».

– На самом деле удивительные слова начертаны на памятнике. Они очень перекликаются с евангельской заповедью, которая гласит – «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя».

Протоиерей Игорь Талько окропил памятник святой водой. Фото: Яна АСТАХОВА

В конце церемонии он произнес краткую молитву и окропил памятник святой водой, а также подчеркнул значение памяти в жизни людей.

– Самое хорошее, что у человека есть – это память. Память необходимо поддерживать. Есть мудрые слова: «Наше будущее – это наше прошлое, забудем прошлое – не будет у нас и будущего».

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