«Мне сложно дышать»: история с «двухъярусной» могилой во Владивостоке обрастает новыми мистическими деталями

Пока вопросов в этой запутанной истории больше, чем ответов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Владивостоке состоялось первое слушание дела о скандальном захоронении. Как и предполагалось, спор двух сторон разрешить пока так и не удалось. Теперь очередное заседание назначено на 12 сентября. О самом процессе по резонансному делу корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» удалось пообщаться с адвокатом Валерией Щирской. Правозащитница рассказала много интересных деталей, но обо всем по порядку – в эксклюзивном материале «Комсомолки».

Напомним, в Первореченском районном суде Владивостока 8 июня слушалось дело семьи, у которой в могиле родственника оказался похоронен еще один человек. Сейчас действия частной похоронной службы оспаривают в правовом порядке.

Как выяснилось, в захоронение «подселили» не совсем чужого человека. Усопших связывают тонкие семейные узы, иными словами, все участники процесса хорошо знакомы друг с другом, вот только отношения между ними далеко не доброжелательные.

Сейчас на территории захоронения покоятся тела пяти человек (далее и по тексту фамилии изменены –Прим. ред.). Трое из них – это семья Ивановых. Двое других – супруги Петровы. Между собой семьи некогда связывали брачные узы: похороненная в 2003 году гражданка Петрова приходилась бывшей супругой одному из погребенных Ивановых.

Фото всех пяти могил. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Последним здесь свое пристанище обрел вдовец гражданки Петровой. Его погребение и стало «камнем преткновения» – усопшего похоронили буквально вторым ярусом.

Естественно, что для семьи Ивановых появление постороннего человека, да еще и сверху на предке стало ударом и шоком. А выяснилось все это, кстати, совершенно случайно: одной из женщин приснился отец. Прямо во сне мужчина сообщил, что ему сложно дышать. И тогда родственники, проезжая мимо, решили заехать и помянуть усопшего. Каково же было их удивление, когда они увидели новую надгробную плиту между старыми могилами…

– Разрешается родственное захоронение повторно спустя 15 лет – по СанПиНу. Но этот мужчина к семье Ивановых отношения вообще не имеет. Он реально чужой человек. Это нарушение всех норм. С другой стороны есть место, но оно оформлено как дополнительное место семьи Ивановых, – комментирует Валерия Щирская.

Пока вопросов в этой запутанной истории больше, чем ответов. Кстати, к администрации города у адвоката тоже есть ряд претензий. На состоявшееся 8 июня слушание никто из представителей не явился, а потому заседание перенесли аж на 12 сентября.

Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» продолжит следить за развитием событий.

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