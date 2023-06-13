До Владивостока теперь можно будет добраться практически в два раза быстрее. Фото: КП – Владивосток

Во вторник, 13 июня, в Приморье торжественно открыли часть долгожданной объездной трассы до Находки – от Силинского до Шкотово. Из Владивостока на автодорогу можно будет въехать со стороны игорной зоны, неподалеку от Артема. Выезжать автомобили будут в районе поселка Шкотово. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О том, что трассу откроют в середине июня, было известно еще в мае. В Минтрансе рассказали, что дорожное полотно здесь высокой категории: с комбинированным покрытием – цементобетон и асфальтобетон, с большим количеством инженерных сооружений, в числе которых мосты.

Открытие части трассы, которую начали возводить еще в 2017 году, – событие поистине масштабное и долгожданное. Оно и понятно: со стороны Большого Камня до Владивостока теперь можно будет добраться практически в два раза быстрее.

Полноценно использовать новую трассу можно будет уже после 14 часов 30 минут 13 июня. Сейчас там проходят торжественные мероприятия по открытию.

По-прежнему без ответа остается вопрос касаемо остальных частей автодороги Владивосток – Находка – порт Восточный. О том, на сколько процентов сейчас готов весь объект, читайте в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

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