Строительство самой ожидаемой в Приморье объездной трассы затянулось на четыре года – в чем проблемы?

Проект предполагаемой автодороги Владивосток – Находка – порт Восточный. Фото: Счетная палата РФ.

Счетная палата проверила ход строительства автодороги Владивосток – Находка – порт Восточный. Как оказалось, процесс идет с отставанием. Хотя это и так ни для кого не секрет. Только за 2022 года техническая готовность первого участка с 18 по 40 километр автодороги увеличилась всего лишь на 0,2%. О том, на сколько процентов сейчас готов весь объект, и почему так сильно затягиваются сроки – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По факту на 2023 год объект готов на 55,9%. Такие данные зафиксировала и приводит в отчете Счетная палата Российской Федерации. Изначально завершиться строительство трассы должно было в декабре 2020 года. Чуть позже дата изменилась – на декабрь 2021 года, а затем и на декабрь 2022 года. Но, как известно, даже к этому сроку дорогу так и не сдали. В среднем специалисты отстают от графика на разных участках от 1 до 14 месяцев.

– С учетом полной приостановки работ по пяти мероприятиям и необходимости корректировки ПСД ожидаемый срок реализации объекта – 2024 год, – сообщил на Коллегии аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов.

Возникает вполне резонный вопрос: почему вот уже три года дорогу все никак не могут сдать? Одна из причин – неоднократные корректировки проектно-сметной документации стоимости госконтракта на строительство первого участка дороги. Так, с 2016 по 2022 год сумма с 20,7 миллиарда рублей увеличилась до 24,1 миллиарда рублей. А это, на минуточку, на 16,7% больше изначально заявленной стоимости.

Наглядно. Фото: Счетная палата РФ.

Первый раз бюджет корректировали в 2020 году. Тогда это обосновали оползнями на одном из участков дорог. В 2021 году вдруг подорожали строительные материалы – денег стало не хватать. В 2022 году – снова оползни, только уже на четырех других участках. Итог – еще не достроенная дорога уже подорожала в два раза.

– За восемь лет стоимость увеличится с 20,7 миллиарда рублей в 2016 году до 40,1 миллиарда рублей в 2024 году, – констатировал Валерий Богомолов.

И все это только о первом участке. Что же касается второй части трассы, с 43 по 146 километр автодороги, то по итогам последней проверки Счетная палата и вовсе порекомендовала просто реконструировать уже существующую трассу А188 Артем – Находка – Порт Восточный. Названа предварительная стоимость – 236, 5 миллиарда рублей. Но даже эта, казалось бы, баснословная сумма значительно дешевле предлагаемого ранее строительства второго участка – на 70,4 миллиарда рублей.

Между тем, совсем недавно общественность буквально всколыхнула новость о том, что долгожданную трассу от Царевки до Артема запускают в эксплуатацию. Но, как оказалось, радоваться было еще рано – к открытию готовится только участок от Силинского до Шкотово. В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края пояснили, что до Царевки строители столкнулись с очень неприятным техногенным геологическим процессом – нестабильные грунты в основании насыпи, простым языком «плывун». Это означает, что грунт сильно насыщен влагой.

Работа кипит. Фото: Счетная палата РФ.

– В настоящее время проведены проектно-изыскательские работы, и решение данной проблемы проходит экспертизу. После будет определен порядок финансирования и сроки завершения работ. Сейчас на этом участке работы остановлены. На остальных участках до Царевки работы практически выполнены.

Проехать по новой дороге порывается чуть ли не каждый десятый автомобилист из Приморья. Оно и понятно, доехать про ней из Большого Камня до Владивостока можно практически в два раза быстрее. Но пока что пользоваться трассой могут только водители строительной и служебной техники. На протяжении всего пути установлены охранные посты, которые контролируют движение.

Планируется, что уже в середине июня приморские водители смогут прокатиться с ветерком по новенькой дороге. Заехать на трассу можно будет в районе поселка Шкотово, что находится в одноименном районе, а выезжать автомобили будут неподалеку от игорной зоны, рядом с Артемом.

– Дорога самой высокой категории с комбинированным покрытием, жестким – цементобетонное покрытие, и нежестким – асфальтобетонное, с большим количеством инженерных сооружений, в том числе с большими мостами. Соответственно все проектные расчеты предусматривают максимальную нагрузку от интенсивного потока транспорта с учетом длительной перспективы, – подытожили в Минтрансе Приморья.

О том, когда же для проезда станет доступна вся трасса, история пока умалчивает…

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