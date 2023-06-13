На благо пешеходов и водителей: как преображаются улицы приморской столицы

Ремонтные работы идут на улице Нейбута. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

На улице Нейбута во Владивостоке работы кипят полным ходом. Здесь, как и планировалось ранее, проводится второй этап благоустройства. Специалисты укладывают еще один слой асфальта, но помимо этого на участке подходит к концу облагораживание тротуаров и ремонт ливневой канализации, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

На этом и других участках установят тактильное покрытие. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Несмотря на то, что, начиная от Нейбута, 43 и до дома №17, рабочие только-только проложили второй – верхний слой асфальта, автолюбители уже оценили новую дорогу. С одним из местных жителей удалось пообщаться журналисту «КП».

Вскоре здесь нанесут разметку. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Я когда-то работал курьером и часто возил сюда заказы, года два назад здесь было очень тяжело проехать. Теперь дороги ровные, ям нет, приятно приезжать в этот район, больше не страшно за машину, – рассказал Андрей Д.

По информации управления дорог мэрии Владивостока, в 2022 году новую комфортную дрогу и тротуары, а также остановки общественного транспорта и другие объекты сделали на участке от перекрестка Адмирала Юмашева и Адмирала Кузнецова до остановки «Демидюка».

Куда приятнее гулять по такому тротуару. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Что касается тротуаров на Нейбута, часть уже отремонтировали. Где-то осталось только установить тактильное покрытие для слабовидящих людей. На других участках пока уложили грунт и впереди предстоит все это заасфальтировать. Согласно условиям контракта, завершить ремонт на этой улице должны к середине августа. Однако, как говорят сами рабочие, объект надеются сдать раньше срока.

В процессе. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Стоит отметить, что после масштабного удара стихи во Владивостоке продолжаются восстановительные работы. В разных районах города специалисты восстанавливают сети ливневой канализации и асфальт, также расчищают улицы и дворы от наносов грязи.

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