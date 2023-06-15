В 2022 году мероприятие посетили десятки тысяч человек. Фото: Руслан НОВИКОВ

День молодежи – федеральный праздник, который проходит по всей России, отгремит во Владивостоке второй раз 24 июня 2023 года. В этом году он пройдет чуть скромнее, чем в прошлом, однако запланированных площадок и сюрпризов все равно не счесть. Публикуем основные мероприятия на День молодежи во Владивостоке на набережной Цесаревича. Гостей будет ждать множество мастер-классов, лекций и, конечно, выступления.

Концерты и певцы: кто приедет на День молодежи во Владивосток 24 июня

С полудня гостей и жителей города удивят коллективы-участники фестиваля «Российская студенческая весна». С 14:00 начнется «открытый микрофон» – молодежь выступит в свободном формате, однако отметим, заявки на участие коллективы подавали заранее.

Завершится день концертом с 19 до 22 часов 24 июня. Хедлайнером, которого долгое время держали в тайне, оказался дуэт RASA. Однако не исключено, что мы ждем и других представителей музыкальной эстрады в качестве сюрприза. Мы обновим программу, как только появятся новые уточнения – добавляйте страницу в закладки!

Какие площадки и зоны будут на Дне молодежи в 2023 году во Владивостоке

Программа праздника включает в себя несколько тематических пространств. Среди них зона креатива – площадка для нестандартных идей молодежных сообществ. Предусмотрены мастер-классы по татуировке, спидкубингу, гик-культуре, покраска игровых миниатюр и граффити.

На медиаплощадке «Навстречу новому» участники посмотрят кинопоказы Института развития Интернета, выслушают лекции от VK. На блоке знаний запланированы сессии лучших преподавателей и ученых ведущих университетов Приморья. В секции «Навстречу спорта», помимо стандартных активностей (как, например, хоккей на роликах), можно будет узнать, как собирают кастомные велосипеды, и даже прокатиться на таком. Многие локации откроются в полдень и будут работать вплоть до 20 часов.

Запланированы также ярмарка вакансий от региональных и федеральных компаний, выступления и презентации проектов благотворительных и экологических организаций.

Конечно, это далеко не все. Гости фестиваля смогут встретиться с участниками СВО на площадке «Навстречу Родине». Полное расписание с указанием часов и пространств можно узнать на сайте Дня молодежи в графе «Владивосток».

Платный ли вход на День молодежи

Нет, попасть на мероприятия фестиваля 24 июня можно абсолютно бесплатно. Необходима лишь предварительная регистрация на сайте Росмолодежи. В 2022 году День молодежи прошел в 10 городах России и собрал более 500 тысяч участников, а онлайн-трансляцию посмотрели более 5 миллионов человек. О том, как это было в дальневосточной столице в прошлом году – в отдельном материале «КП». По данным администрации Владивостока, праздник посетили почти 30 тысяч человек.

Музыка, спорт, экстрим и «можно пройду?»: во Владивостоке провели самый массовый День молодежи за всю историю

Более 30 тысяч жителей Владивостока посетили День молодежи и масштабный концерт The Hatters [фото, видео]

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.