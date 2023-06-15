Чистая водица для карапузов: владивостокский детсад улучшает условия для малышей

Дети моют руки в детском саду. Архив «КП». Фото: Евгения ГУСЕВА

Тепловые сети Владивостока продолжают ремонтировать, большое внимание подрядчики уделяют замене труб возле социальных учреждений, таких как детские сады, школы, больницы. В настоящее время, как рассказали в городской администрации, компания «ПК Сибэнергомаш» по заказу МУПВ ВПЭС занимается территорией детского сада № 19 на улице 2-я Строительная, 18б. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Работами занимается компания «ПК Сибэнергомаш» по заказу МУПВ ВПЭС. Фото: Администрация Владивостока

Главный инженер подрядчика Максим Зеленин отметил, что сейчас работники проводят монтаж трубопровода, перед этим им пришлось осушить монолитные лотки. Выпавшие с 8 по 11 июня обильные осадки добавили проблем – дожди шли почти без перерыва, выпало более полуторамесячной нормы осадков.

Всего планируется обновить 9,5 километра труб. Фото: Администрация Владивостока

– В течение недели планируем завершить монтаж и приступим к гидравлическим испытаниям трубопровода. Все работы на этом объекте планируем завершить в первой половине июля, – добавил представитель компании.

После укладки труб начнутся гидравлические испытания. Фото: Администрация Владивостока

К слову, рядом с объектом установлен баннер с QR-кодом, перейдя по нему, можно узнать полную схему перекладки коммуникаций.

Паспорт объекта. Фото: Администрация Владивостока

Добавим, что в Первомайском районе работы идут и по другим адресам, среди которых улицы 2-я Строительная, 3-я Строительная, 2-я Промышленная, 40 лет ВЛКСМ, Борисенко, Волкова, Добровольского, Героев Хасана, Монтажная, Нарвская, Никифорова, Новожилова, Пацаева, Сафонова, Сахалинская и Талалихина. Ряд домов по этим улицам отключен от горячей воды. Подрядчикам предстоит выполнить очень большой объем работ до начала отопительного сезона. Все работы планируется завершить до 15 октября.

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