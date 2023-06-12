Зевс разозлился: Владивосток светился ночью от молний

Страшно красиво. Фото: Svodka25

Июнь стал насыщенным на непогоду во Владивостоке. Вот и 11 числа над городом хлынул дождь. В этот раз обошлось без рек на дорогах, зато небо озарили мощные вспышки молний. Со всех уголков города люди то и дело замечали, как небо озаряется ярким светом и по нему пробегает электрический искровой разряд. Местным жителям даже удалось снять, как один из ударов пришелся прямо на телевышку, расположенную на сопке орлиное гнездо. «Комсомолка» собрала топ впечатляющих кадров прошлой ночи.

Молнии то и дело давали о себе знать на протяжении почти двух часов. Дождь начался еще в 18:30 и закончился после 23:00. Но это был не мощный ливень, после осадков на дорогах образовались лужи, маршрутки вновь не пошли под воду.

Напомним, 8 июня примерно в 16:00 во Владивостоке пошел сильный дождь, который в итоге перерос в нечто похожее на апокалипсис. К 20:00 на город обрушилось 75 миллиметров осадков при месячной норме в 104. В общей сложности выпало 106 миллиметров. Общий объем затрат на ликвидацию последствий ливня составил около 370 миллионов рублей.

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