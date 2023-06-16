Отставить шутки: приморские суворовцы отправятся на международный фестиваль команд КВН

«Уссурийские тигры». Фото: предоставлено «КП – Владивосток»

Ходить в строю, на уроки и готовиться к экзаменам – это не все, чем занимаются воспитанники Уссурийского суворовского военного училища. Ребята развиваются как в творчестве, так и в спорте, посещают дополнительные секции и кружки. Одно из таких увлечений – Клуб веселых и находчивых.

В мае команда суворовцев прошла в финал Приморской Юниор-Лиги КВН, по итогам которой отправится в сентябре в Анапу – покорять Международный фестиваль детских команд.

Никита Лейц – командир команды «Уссурийские тигры», заканчивает 11 класс, сдает ЕГЭ и готовится к выпуску и поступлению в вуз. Корреспонденту «Комсомолки» удалось пообщаться с парнем и узнать о юморе, играх и подготовке к ним.

– Как давно играешь в КВН? С чего начинал?

– Шестой год. Начинал, когда поступил в училище. Меня тогда заметили и пригласили поиграть в КВН. Сначала я был конферансом – человеком, объявляющим миниатюры. То есть каких-то главных ролей мне не давали. В основном, был на втором плане и помогал отыгрывать некоторые миниатюры.

– Почему именно КВН?

– Меня позвали, я попробовал, потом затянуло. Очень понравился весь этот движ: мероприятия, репетиции, конкурсы. Привлекла атмосфера происходящего во время подготовки и выступления. И я продолжил развиваться в этом направлении.

– Что нужно было сделать, чтобы попасть в финал Приморской Юниор-Лиги КВН?

– Пройти через все этапы и стать в них победителями. Изначально мы играли в Уссурийской открытой школьной лиге. Нас ждали фестиваль, полуфинал, финал, везде занимали первые места. И вот дошли до краевого уровня – Приморская Юниор-Лига. Поучаствовали в фестивале в Уссурийске и получили приглашение в финал во Владивосток. Это было впервые для команды. И впервые в истории нашего училища. А тут еще, оказалось, полетим на Международный фестиваль.

Никита с Александром Васильевичем. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– Что молодым КВНщикам помогло добиться этого? Есть какие-то секреты шуток?

– Устраиваем мозговой штурм. Собираемся в училище в свободное время, пишем шутки, потом отбираем лучшее. Много репетируем, подбираем музыку для отбивок и миниатюр. Придумываем шутки под события, которые происходят среди молодежи. Иногда всплывают какие-то актуальные мемы, жизненные ситуации, с которыми сталкиваются ребята нашего возраста. Любим раскрывать жизнь внутри училища, показываем наш быт, себя со смешной стороны.

– Сколько ребят в коллективе?

– У нас в команде 9 человек. Это ребята с 11, 8 и 7 классов. Еще есть девочка Лена, которая пришла к нам из другой команды. Они тоже участвовали в Уссурийской лиге, но не прошли дальше в финал. А нам нужны были вокалисты, поэтому мы решили объединиться с ней. Лена является членом нашей команды, хотя и официально не числится в коллективе.

– А есть взрослые участники?

– Наш воспитатель старшего курса – Александр Васильевич Дира. Интересная история, как он к нам присоединился. Когда был карантин, команда «Уссурийские тигры» начала играть в КВН в училище. Это были, скорее, небольшие сценки-миниатюры на мероприятиях, как 8 марта, 23 февраля, чтобы «разогреть» зал для выступающих. И у нашего педагога Александра Васильевича появилась идея создать свою команду «Уссурийские тигры 18+». Он захотел и реализовал свою задумку. А потом, когда мы решили поучаствовать в фестивале в Уссурийске, у нас получилось придумать много шуток, в которых Александр Васильевич хорошо бы смотрелся. Мы ему предложили объединиться, он был не против. Не отказался сыграть с нами. В Уссурийске на отборе Александр Васильевич, кстати, взял приз «Лучший актер».

– Какие эмоции от финала и о предстоящей поездке в Анапу?

– Радость! Дальше уже восторг, восхищение и удивление. Я не знаю, как это точно описать. Это эффект «вау», ведь наша команда ни разу не выходила в финал и тем более не участвовала в международном конкурсе. Это историческое событие! Точно останется в памяти училища и вообще истории КВН. Мы до этого никогда не играли в Уссурийской лиге, которая существует второй год. В 2022 не участвовали, в 2023 пришли и победили. Потом сразу «залетели» в Приморскую Юниор-Лиги КВН, а теперь нас ждет Анапа! Много эмоций, и они только положительные!

Победа. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Добавим, Никита Лейц учится в Уссурийском суворовском военном училище с 11 лет, пришел в пятом классе. В училище предложили поступать родители, но и парень сам активно готовился и хотел стать суворовцем. О своих планах на обучение не говорит: отшучивается, чтобы не сглазить.

Никита играет в футбол и увлекается интеллектуальными играми по типу «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» и другие. Участвовал в Морской лиге, где собрались команды со всего Приморского края. Также парень танцует, играет на гитаре, часто бывает ведущим на различных мероприятиях. Уже будучи школьником, состоит в студенческом педагогическом отряде «Драйв» и летом ездит работать вожатым в детские лагеря.

Напомним, в Приморском крае немало популярных команд КВН. Среди них, например, коллектив «Красный лис» из Владивостока, которая дошла до федерального полуфинала Клуба веселых и находчивых.

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