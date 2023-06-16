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Владивосток16 июня 2023 4:29

Скульптура врача, созданная жительницей Москвы, станет символом и украшением Владивостока

Участие в конкурсе «Памятник медицинским работникам Приморского края» приняли архитекторы со всей страны
Анастасия АЛЯМКИНА
Будущий памятник появится на территории Тихоокеанского государственного медицинского университета.

Будущий памятник появится на территории Тихоокеанского государственного медицинского университета.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

К предстоящему Дню медработника и 70-летию медицинского образования в Приморье организовали конкурс макетов памятника людям этой сложной профессии. 15 июня было оглашено имя победителя, эскиз которого на территории Тихоокеанского государственного медицинского университета во Владивостоке воплотят в жизнь. В этот же день состоялась пресс-конференция, где авторы рассказали, что их вдохновило на создание работ. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Скульптура, занявшая первое место.

Скульптура, занявшая первое место.

Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Инициатором конкурса стала председатель краевого и городского советов Почетных граждан Светлана Морозова, которая рассказала, что ее сподвигло на это. Именно благодаря ей во времена, когда в крае активно бушевал опасный коронавирус, в медицинских учреждениях региона появились мемориальные доски в честь медработников, которые погибли от COVID-19, спасая пациентов, а также попечительский совет в помощь детям, оставшимся без родителей из-за этой болезни.

Имя победителя огласили 15 июня.

Имя победителя огласили 15 июня.

Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

– Врач – это особый человек. Он приходит к нам с добром, нежностью и любовью, помогает жить дальше. И в качестве благодарности за их тяжелый труд я решила, что им нужен памятник.

Вместе со своими соратниками из движения «Сильная Россия» Светлана искала места, где лучше всего будет смотреться будущий памятник, и в итоге выбор пал на сквер на территории ТГМУ. По ее словам, ректор Валентин Шуматов сразу поддержал идею и предложил свою помощь.

Как поделилась начальник управления городской среды мэрии Наталья Руденко, торжественное заседание жюри состоялось 14 июня, и судьи около трех часов выбирали победителя.

Авторы предложили и абстрактные работы.

Авторы предложили и абстрактные работы.

Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Первое место заняла работа скульптора из Москвы Ирины Макаровой, которая самая первая подала заявку на участие в конкурсе. Ее работа представляет собой врача с ребенком на руках. Фигура мужчины символизирует защитника, а мальчика – эмоциональность и сердечность.

– Было очень интересно участвовать в таком творческом конкурсе, образ доктора с ребенком в моей голове родился сразу. Мой сын учится в медицинском университете, поэтому эта тема мне близка.

Второе место завоевал макет Райхон Шабдурасуловой, которая родилась в Узбекистане, а сейчас живет во Владивостоке. Ее эскиз представляет собой ангела с сердцем в руках.

– Несмотря на то, что я маленькая женщина, я люблю делать большие красивые вещи. Я хочу сказать спасибо организаторам конкурса за проявленную инициативу, а также врачам, которые постоянно спасают наши жизни.

Ангел, созданный Райхон Шабдурасуловой.

Ангел, созданный Райхон Шабдурасуловой.

Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Третье место досталось автору абстрактной работы – жителю Кавалеров Олегу Батухтину.

– Выбрали его проект, потому что живем в современном веке и понимаем, что городское пространство должно наполняться не только классикой, но и символичными фигурами. Эту скульптуры мы хотим установить в медцентре ДВФУ, – поделилась Наталья Руденко.

Всех авторов наградили дипломами, а позже они получат и денежную премию в размере 10, 30 и 60 тысяч рублей. Сейчас организаторы конкурса думают о том, о поощрительных призах для всех участников.

Посмотреть на работы победителей, а также макеты, которые предложили другие авторы на выставке в галерее «Артэтаж» Адмирала Фокина, 25, с 16 по 23 июня.

Работы победителей и других участников можно посмотреть на выставке в галерее «Артэтаж».

Работы победителей и других участников можно посмотреть на выставке в галерее «Артэтаж».

Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Выставка продлится с 16 по 23 июня.

Выставка продлится с 16 по 23 июня.

Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

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