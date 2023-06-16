Скульптура врача, созданная жительницей Москвы, станет символом и украшением Владивостока

Будущий памятник появится на территории Тихоокеанского государственного медицинского университета. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К предстоящему Дню медработника и 70-летию медицинского образования в Приморье организовали конкурс макетов памятника людям этой сложной профессии. 15 июня было оглашено имя победителя, эскиз которого на территории Тихоокеанского государственного медицинского университета во Владивостоке воплотят в жизнь. В этот же день состоялась пресс-конференция, где авторы рассказали, что их вдохновило на создание работ. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Скульптура, занявшая первое место. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Инициатором конкурса стала председатель краевого и городского советов Почетных граждан Светлана Морозова, которая рассказала, что ее сподвигло на это. Именно благодаря ей во времена, когда в крае активно бушевал опасный коронавирус, в медицинских учреждениях региона появились мемориальные доски в честь медработников, которые погибли от COVID-19, спасая пациентов, а также попечительский совет в помощь детям, оставшимся без родителей из-за этой болезни.

Имя победителя огласили 15 июня. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

– Врач – это особый человек. Он приходит к нам с добром, нежностью и любовью, помогает жить дальше. И в качестве благодарности за их тяжелый труд я решила, что им нужен памятник.

Вместе со своими соратниками из движения «Сильная Россия» Светлана искала места, где лучше всего будет смотреться будущий памятник, и в итоге выбор пал на сквер на территории ТГМУ. По ее словам, ректор Валентин Шуматов сразу поддержал идею и предложил свою помощь.

Как поделилась начальник управления городской среды мэрии Наталья Руденко, торжественное заседание жюри состоялось 14 июня, и судьи около трех часов выбирали победителя.

Авторы предложили и абстрактные работы. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Первое место заняла работа скульптора из Москвы Ирины Макаровой, которая самая первая подала заявку на участие в конкурсе. Ее работа представляет собой врача с ребенком на руках. Фигура мужчины символизирует защитника, а мальчика – эмоциональность и сердечность.

– Было очень интересно участвовать в таком творческом конкурсе, образ доктора с ребенком в моей голове родился сразу. Мой сын учится в медицинском университете, поэтому эта тема мне близка.

Второе место завоевал макет Райхон Шабдурасуловой, которая родилась в Узбекистане, а сейчас живет во Владивостоке. Ее эскиз представляет собой ангела с сердцем в руках.

– Несмотря на то, что я маленькая женщина, я люблю делать большие красивые вещи. Я хочу сказать спасибо организаторам конкурса за проявленную инициативу, а также врачам, которые постоянно спасают наши жизни.

Ангел, созданный Райхон Шабдурасуловой. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Третье место досталось автору абстрактной работы – жителю Кавалеров Олегу Батухтину.

– Выбрали его проект, потому что живем в современном веке и понимаем, что городское пространство должно наполняться не только классикой, но и символичными фигурами. Эту скульптуры мы хотим установить в медцентре ДВФУ, – поделилась Наталья Руденко.

Всех авторов наградили дипломами, а позже они получат и денежную премию в размере 10, 30 и 60 тысяч рублей. Сейчас организаторы конкурса думают о том, о поощрительных призах для всех участников.

Посмотреть на работы победителей, а также макеты, которые предложили другие авторы на выставке в галерее «Артэтаж» Адмирала Фокина, 25, с 16 по 23 июня.

Работы победителей и других участников можно посмотреть на выставке в галерее «Артэтаж». Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Выставка продлится с 16 по 23 июня. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

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