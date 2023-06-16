Инициативные жители Приморья делают край более привлекательным

В ТОС объединяются жители Владивостока и других Фото: Вадим ПОПОВ

Красивый и привлекательный вид Приморья и его столицы создают не только высокие здания и достопримечательности, но и придомовые территории. Украшением общественных пространств занимаются неравнодушные граждане, но и правительство края протягивает людям руку помощи. Глава региона Олег Кожемяко на форуме общественников «Живем в Приморье. Решаем вместе» заявил, что в 2023 году на поддержку инициатив территориальных общественных самоуправлений выделено 140 миллионов рублей, а в следующем году сумму увеличат до 250 миллионов. Также был запущен конкурс грантов для ТОС, который продлится с 5 по 26 июня.

В Приморье действует более 140 территориальных общественных самоуправлений, которые занимаются благоустройством придомовых территорий. И сейчас представители ТОС могут выиграть до 1,5 миллиона рублей, чтобы навести порядок в общедоступных местах. Так, замдиректора департамента внутренней политики Приморья Ольга Ивченко поделилась с «Комсомолкой», что узнать информацию о конкурсе грантов жители края могут в Центре гражданских инициатив, который был открыт в июне этого года. Достаточно позвонить по телефонам: 8-423-202-24-01 или 8-924-735-17-10.

– Кроме того, там есть штат специалистов, которые готовы принять на предэкспертизу проекты ТОС, дать оперативно обратную связь, что нужно поменять или поправить. Это не гарантирует победу в конкурсе, но однозначно сделает заявку более конкурентной.

Приморцы активно участвуют в конкурсах грантов, которые проводятся каждый год. Так инициативные жители Владивостока на Сабанеева, 23, благодаря выигранным деньгам смогли реализовать свой проект «Умные ступени», о котором рассказала представитель ТОС «Сабанеева, 13» Светлана Живалюкова. По ее словам, на лестницу, которая ведет к детскому саду и школе, нанесли русский и английский алфавиты, а также цифры, благодаря чему детки могли узнавать для себя что-то новое или повторить уже пройденный материал.

В прошлом году жильцы Сабанеева, 23, реализовали проект «Умные ступени». Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

– В этом году мы хотим реализовать проект под названием «Это улица родная». Вдоль газона планируем установить ограждение и стенды с историей Сабанеева, биографией выдающегося человека, в честь которого она была названа, чтобы молодое поколение просвещалось и впитывало в себя любовь к родному месту.

В Приморье, в частности и во Владивостоке, существуют и другие программы, которые помогают сделать населенные пункты лучше, чище и красивее. Одна из них инициирована губернатором края – «1000 дворов», существует также федеральные – «1000 дворов Дальнего Востока», «Формирование комфортной городской среды», нацпроект – «Жилье и городская среда».

По всем программам за последние пять лет в порядок привели около 4000 тысячи придомовых и общественных территорий. Например, в рамках краевого проекта «1000 дворов» во Владивостоке заменили асфальт на Адмирала Юмашева, 22а. По словам старшего по дому Андрея Рыкова, вместо ям во дворе теперь красуется новое дорожное покрытие.

Новый асфальт на Адмирала Юмашева. Фото: Анастасия АЛЯМКИНА

– Правда пока проводились работы, некоторые ходили недовольные. А ведь до асфальта здесь всегда были только пыль и грязь, а об камни можно было и ноги сломать, но теперь все счастливы.

Таким образом власти и жители Приморья решают вопросы по благоустройству совместными усилиями.

– Сейчас становится все больше проектов, которые реализуются при помощи общественников. Вы знаете, что от голосований, от инициатив граждан зависит очень многое. Это и голосование за объекты комфортной городской среды, и программа «1000 дворов». Объединившись, ТОСы могут улучшить не только отдельный двор, но и территорию целого района, – отметил Олег Кожемяко.

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