Образ дачника явно молодеет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

2023 год не только порадовал дачников законодательными послаблениями, но и огорчил новыми вполне справедливыми законами. Подробно об этом и других нововведениях для любителей грядок рассказал председатель приморского отделения «Союза садоводов России», депутат Думы Владивостока Александр Юртаев. О том, почему дача для молодежи сегодня – лучшая инвестиция, от каких привычек стоит поскорее избавиться как выжать из своих шести соток все – в эфире радио «Комсомольская правда» (90.4 FM).

– В России начнут штрафовать за мойку и ремонт автомобилей на дачном участке. Зато разрешили жарить шашлыки у дома. Какие еще есть послабления, и как к нововведениям относятся приморцы?

– Дачники очень рады, что в 2023 году в законодательство ввели изменения. Теперь можно не только жечь мусор ближе к дому – в 15 метрах, а не в пятидесяти, как это было раньше. Шашлыки теперь можно готовить в пяти метрах от дачи. А закон про мытье машин хоть и суров, но справедлив. Все-таки есть риск попадания токсичных веществ от автомобиля на участки соседей. И окружающую среду это портит.

Еще один большой плюс – дачники, которые уезжают на свой участок на длительный срок, могут запросить перерасчет платы за вывоз мусора по месту жительства в городе. Для этого нужно написать заявление в управляющую компанию.

– С какими вопросами дачники и садоводы обращаются сегодня?

– Вопросы чаще связаны с пресловутыми выписками из ЕГРН на земельные участки. Сейчас достаточно много брошенных территорий и соседи не понимают, что с ними делать. Ведь они зарастают сорняками, которые перебрасываются на другие участки. Сегодня закон регулирует такие моменты. Теперь на пять метров от вашего забора все должно быть покошено.

– Сегодня дача – это дорого и почему стоит ее купить?

– Нет, это недорого. Земля сегодня растет в цене и будет дальше расти. Это хорошее вложение средств, гораздо лучше, чем любая квартира. Молодежь сейчас особенно понимает, что покупка дачи выгодна. К тому же это возможность проводить время с семьей, с друзьями или одному. Тот, кто копается в земле, отдает ей свою негативную энергию, это хороший отдых и для молодых, и для пенсионеров.

– А какой портрет современного дачника и отличается ли он от дачника времен СССР?

– Конечно, отличается. Он стал более интеллигентным, он никогда не будет заниматься бесполезным трудом. Современный дачник хочет получить побольше удовольствия, сильно не затрудняясь.

– Какие самые частые ошибки допускают дачники-огородники?

– Грубейшая ошибка с советских времен – когда дачники заказывают трактор, чтобы вскопать весь участок перед посадкой. Ни одна технология не даст вам урожай, если вы глиняный слой земли поднимаете наверх, а гумус закапываете. Лучше использовать культиваторы, мотокультиваторы или лопату в конце концов.

Еще одна ошибка – замачивать семена в оболочке в воде, они сразу кладутся в почву. Мы, кстати, каждый год проводим акции – бесплатная раздача семян «Опора дачников», «Энергия дачников», всех желающих обеспечиваем перед посевом. Стараемся передать семена, которые дают хорошие всходы.

– Что лучше всего выращивать в нашем крае?

– Все! Вплоть до самых экзотических арбузов. У нас отличная земля – хоть пальму можно вырастить, если сильно захотеть. Изменились технологии, появилось множество безвредных стимуляторов роста. На сегодняшний день, зная некоторые технологии, приобретая качественные гибридные семена, на шести сотках можно получить максимальный урожай. Важный фактор – хорошие семена, это 50% успеха. Также земля всегда должна быть удобрена, подкормлена.

У нас великолепная культура плодовых деревьев и картофеля. Со вторым мы могли бы выйти на внешний рынок в масштабах края.

– Что бы вы посоветовали молодым дачникам?

– Покупайте участки, вкладывайтесь в дачу. Это ваша подушка безопасности, которая не только накормит, но и станет инвестицией в ваше будущее.

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