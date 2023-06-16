Во Владивостоке восстанавливают разрушенные после мощного ливня дороги и разметки

Дорожники работают ночью, чтобы не мешать водителям. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке дорожники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» активно обновляют разметку на улицах. С начала года в приморской столице появилось почти 150 километров новых линий и 9500 квадратных метров бело-желтых зебр, рассказали в пресс-службе мэрии. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились сотрудники «СГТ», минувшей ночью дорожники возобновили обновление разметок на трассах. Прервать работы пришлось из-за сильного ливня, который обрушился на город 8 июня. Сплошные и прерывистые линии, пешеходные переходы, островки безопасности наносили на Адмирала Горшкова, Печорской, Днепровской, Южно-Уральской и других улицах города. Дорожники трудятся по ночам, чтобы не мешать автолюбителям, однако просят их быть внимательными.

Также работники предприятия приступили к ямочному ремонту на трассе Седанка – Патрокл, которая пострадала из-за июньских дождей. Восстановили дорожники и поврежденные деформационные швы в районе Патрокла, Фадеева и Дальхимпрома.

Ремонт трассы Седанка – Патрокл. Фото: Администрация Владивостока

Ремонт пострадавших от непогоды дорог продолжается не только ночью, но и днем, компании-подрядчики работают на 50 лет ВЛКСМ, Пограничной, Лесной и других улицах города.

Напомним, что обрушившийся на город 8 июня ливень принес жителям приморской столицы множество неприятностей: подъезды оказались затоплены, машины уходили под воду. Сумма на ликвидацию последствий непогоды составила почти 400 миллионов рублей. Одним из пострадавших участков стала дорога на Давыдова. Здесь словно бы прошло землетрясение. Случившееся ЧП прокомментировали в компании «Спец СУ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Скульптура врача, созданная жительницей Москвы, станет символом и украшением Владивостока

Участие в конкурсе «Памятник медицинским работникам Приморского края» приняли архитекторы со всей страны (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.