Ольга Бузова прилетела во Владивосток и расплакалась

Артистка со слезами на глазах записала видеообращение подписчикам. Фото: скриншот из видео.

Грядущий фестиваль под открытым небом планирует собрать на одной сцене звезд российской эстрады во Владивостоке. Среди известных блогеров, исполнителей и артистов Ольга Бузова, которая прилетела в дальневосточную столицу утром субботы, 17 июня. Но не обошлось и без казусов. После прилета знаменитость расплакалась. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ольга Бузова не нуждается в представлении. Всем известная блондинка сначала прославилась благодаря шоу «Дом-2», и только потом о ней узнал буквально весь мир. Сейчас знаменитость и поет, и снимается в фильмах, и ведет популярные ТВ-программы, и занимается блоггерством. В общем, на все горазда.

Ольга Бузова делится фактами из личной жизни. Фото: страница артистки в социальных сетях.

Во Владивосток девушка прилетела на фестиваль, который пройдет уже сегодня на набережной Цесаревича. Начало в 16:00. Кстати, дальневосточную столицу Ольга любит. Мало кто знает, но здесь родилась ее мама, о чем звезда еще раз напомнила в своих социальных сетях.

Однако речь не об этом. Прилет во Владивостоке девушке омрачили какие-то события, о которых она не рассказала. Сойдя с борта самолета, Бузова расплакалась по неизвестной причине. Наигранным обращение, которое артистка опубликовала на своей личной странице в социальных сетях, совсем не назовешь…

Кто же так сильно обидел девушку? Пока остается загадкой. Но несмотря на это, сама Бузова в следующих постах верит, что все будет хорошо.

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