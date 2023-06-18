Аномальная июньская жара установилась во Владивостоке

17 и 18 июня в городе жарко и душно. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Нехарактерная для июня жара установилась во Владивостоке. Сильная духота после продолжительных осадков образовалась в субботу, 17 июня, а температура воздуха поднялась выше +25°C, в салонах машин цифры и вовсе переваливали за 30. Это стало причиной того, что некоторым людям на VK Fest стало плохо, они обратились за помощью к медикам, многие жаловались на сильную головную боль. Высокие температуры сохраняются в столице Приморья и в воскресенье, 18 июня. Максимальная отметка на термометрах будет около 28 градусов тепла, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

По данным Примгидромета, температура воздуха в крае колеблется от +17 до +30°C в зависимости от района.

В региональном центре +26...+28°C, северо-западный умеренный ветер и переменная облачность без осадков. В Амурском заливе вода прогрелась до +18 градусов.

Как отметил главный синоптик Приморья Борис Кубай, вскоре обстановка изменится. Ближе к середине рабочей недели влажная тропическая воздушная масса столкнется с холодной охотоморской, что приведет к интенсивным дождям и грозам в Приморье с 21 по 23 июня. При этом метеоролог добавил, что информация еще будет корректироваться.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

18 июня погода во Владивостоке за годы наблюдений (с 1917-го) обычно теплая. Максимальная температура воздуха +28,1°С пришлась на 2000 год. Минимальная составила +6,4°С в 1969-м. За весь период наблюдений дождь наблюдался в 70, туман – в 69, гроза – в 9 случаях. Наибольшее количество осадков за сутки – 58 миллиметров – выпало в 1974 году. Максимальная скорость ветра (при порывах 24 метра в секунду) регистрировалась в 1990-м.

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